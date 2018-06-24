24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde oy kullanma işlemi saat 17.00 itibariyle tamamlanırken, oy sayımı başladı. Oy sayımı Cumhurbaşkanlığı için ve milletvekili seçimi için ayrı ayrı yapılırken sonuçlar anbean haberturk.com'da....

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Türkiye 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimi heyecanı yaşıyor. Yurt içinde toplam 56 milyon 322 bin 632 seçmen, 180 bin 65 sandıkta oy kullandı.

Türkiye bugün sandık başına gitti. Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için oy kullanma işlemi saat 17.00 itibariyle tamamlanarak, oy sayımı işlemine geçildi.

Oy verme işlemi sona erdi, artık gözler seçim sonuçlarında...

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde yurt içinde 56 milyon 322 bin 632 seçmen için 180 bin 65 sandık hazırlandı.

Milyonlar sandık başına gitti. Cumhurbaşkanı adayları ve milletvekili adaylarının yarıştığı seçimde sandıklar 17.00 itibariyle tüm yurtta kapandı. Oy kullanma işlemi ilk kez tüm illerde 08.00'de birlikte başladı ve aynı anda tamamlandı.

Türkiye'nin birçok bölgesinde yaşlı ve engelliler ile hastalığı olduğu tespit edilen seçmenler, bu yıl ilk kez uygulanan evlerine getirilen "seyyar sandık"larda oylarını kullandı.

Sandıkların kapanmasıyla Türkiye genelinde oy sayım işlemi başladı. Önce Cumhurbaşkanlığı oyları sayılırken, ardından da milletvekili seçimi için kullanılan oyların sayımına devam edilecek.

Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim yasakları 21.00 itibarı ile kalkacak. YSK, duruma göre seçim yasaklarını daha erken de kaldırabiliyor.

24 Haziran seçimleri birçok ilkleri içinde barındırıyor. Yeni hükümet sisteminin ilk cumhurbaşkanının oylandığı seçimde, ilk kez 600 milletvekili de Meclis'e girecek.

Yurtdışında 60 ülke ve 123 temsilcilikte kullanılan ve Türkiye'ye getirilen oylar da aynı anda sayılacak. ATO Congresium'da oluşturulan güvenlikli ortamda saklanan bu oyların sayımı aynı anda yapılıyor.

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Açılan sandıklar sandık görevlileri ve gözlemciler tarafından sayılmaya başlandı.

YSK'nın seçim sonuçları ile ilgili yasakları kaldırması ile birlikte 24 Haziran seçimlerine ilişkin tüm detaylar, analizler Haberturk.com'da olacak.

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNDE İLK SONUÇLAR

24 Haziran seçimleri için milyonlar sandık başına gitti. Sandıklar 17.00 itibarı ile oy kullanımına kapatıldı, sayım işlemi başladı. Cumhurbaşkanlığı için Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Meral Akşener, Selahattin Demirtaş, Temel Karamollaoğlu ve Doğu Perinçek yarışıyor. Adaylardan birinin yüzde 50+1 ve üzerinde oy alması durumunda seçim ilk turda sonuçlanacak. Hiçbir adayın bu orana ulaşamaması durumunda ise 8 Temmuz'da en çok oy alan iki aday arasında ikinci tur oylama yapılacak.

MECLİS ARİTMETİĞİ DEĞİŞİYOR

16 Nisan Anayasa Değişikliği Referandumu ile Meclis'teki 550 milletvekili sayısı 600'e çıkmıştı. 600 milletvekili ile Meclis aritmetiği de değişti.

TOPLANTI YETER SAYISI: Meclis'in toplanabilmesi için üye tam sayısının en az 3 te 1’i gerekirken toplantı yeter sayısının en az 184 olması gerekiyordu. Yeni sistemde toplantı yeter sayısı 200’e çıkıyor.

KARAR YETER SAYISI: TBMM’de toplananların salt çoğunluğunun karar yönünde oy kullanması gerekir. Salt çoğunluk sayısı hiçbir zaman TBMM’nin dörtte birinin bir fazlasından az olmamalıdır. Buna göre, karar yeter sayısı, yeni sistemde 139'dan 151'e yükselecek.

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ YETER SAYISI: Anayasa değişikliği için karar yeter sayısı eski sistemde Meclis üye tam sayısının 3'te 2'si olan 367 milletvekili sayısı yeni sistemde 400 olacak.

REFERANDUM KARARI: Anayasa değişikliğinin referanduma götürülmesi için 550 sandalyeli Meclis'te 330 oy yeterli oluyorken, yeni sistemde 360 oy gerekecek.

YÜCE DİVAN: TBMM üye tam sayısının salt çoğunluğunun, yani en az 301 milletvekilinin vereceği önergeyle cumhurbaşkanı hakkında soruşturma açılması talep edilebilecek, üye tam sayısının beşte üçünün, yani 360 vekilin oyuyla soruşturma açılmasına karar verilecek ve soruşturma açılmasının ardından Yüce Divan'a sevk için ise üçte iki çoğunluk, yani 400 milletvekilinin desteği gerekiyor.

ERKEN SEÇİM KARARI: TBMM'nin erken seçim kararını ise beşte üç çoğunluk, bir başka deyişle üye tam sayısı 600'e yükseltilen Meclis'te 360 oyla alınabiliyor.

GÖZLER HDP'DE

Oy sayımı devam ederken, bir yandan da gözler HDP'de. HDP'nin yüzde 10 seçim barajını aşması durumunda Meclis'teki sandalye dağılımı da değişecek.

"SEÇİME KATILIM REKOR KIRACAK GİBİ GÖRÜNÜYOR"

AA Genel Yayın Yönetmeni Habertürk TV özel yayınına telefon ile bağlanan Murat Mutanoğlu, "Doğuda sandıklar daha erken kapanıyor. Bir çok yerde oy kullanacak kişi kalmayınca sayımlar başlıyor. Tutanaklar sayılıyor, tutanaklardan bilgi geliyor. 16.30 gibi doğudaki sandıklardan bilgiler gelmeye başlıyor. Şu ana kadar yüzde 13 gibi bir veri akışı var. Diğer bölgelerde sandık sayımı sandıkların kapanmasından 15 dakika sonra gelmeye başladı. Görünen o ki sandıklardaki katılım rekor kıracak." dedi.