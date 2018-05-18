HDP’nin cumhurbaşkanı adayı olan ve Edirne Cezaevi’nde bulunan Selahattin Demirtaş, sosyal medya üzerinden mal varlığını ve diplomasını paylaştı. Twitter hesabından açıklamalarda bulunan HDP’li Demirtaş, “Uluslararası Şeffaflık Derneği’nin adaylara yaptığı mal varlıklarını açıklama çağrısı bana da ulaştı. Mal varlığımı açıklıyorum: 300 bin TL değerinde bir konut. 55 bin TL değerinde, 2013 model bir otomobil. Yüzlerce kitap, binlerce mektup. Ve bir diploma” mesajını yazdı. Mesajın ekinde, Demirtaş’ın 1998’de Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olduğuna dair diploma fotokopisi ile Uluslararası Şeffaflık Derneği’nin şeffaflık taahhütnamesi yer aldı.

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