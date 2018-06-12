Son Dakika! Singapur'da tarihi zirve! Trump ve Kim bir araya geldi!

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'u ilk kez bir araya getiren tarihi zirve Singapur'un Sentosa Adası'nda başladı.

Görüşmeye ilişkin ilk açıklama Donald Trump'tan geldi. Trump, "Bu aşamaya gelmiş olmamız olağanüstü başarı" dedi. Kuzey Koreli lider Kim Jong-un ise, "Geçmişteki ön yargıları aştık" şeklinde konuştu.

Bir ABD Başkanı ve bir Kuzey Kore lideri ilk kez bir araya geliyor.

Trump-Kim görüşmesinin 45 dakika sürmesi öngörülüyor.

Görüşmede başlıca konu nükleer silahlardan arınma.

İşte o tarihi anlar:

Ayrıntılar gelecek...

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