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Son dakika! Şırnak'ı sağanak vurdu! 2 çocuk kayıp

Son dakika... Şırnak Kuçatı'da sağanak yağış nedeniyle derenin taşması nedeniyle 2 çocuğun kayıp olduğu belirtildi. Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde ise 3 gündür aralıksız devam eden yağmur nedeniyle ilçe sular altında kaldı.

09.05.2018 - 13:18 | Güncelleme: DHA

Şırnak'ın Kumçatı Beldesi Beldesi'nde, Besta Sor Deresi'nden karşıya geçmeye çalışan 15-16 yaşlarındaki iki çoban, yağışlardan dolayı su seviyesinin yükselmesi nedeniyle kayboldu. Bölgede 2 çocuğu arama çalışması başlatıldı.


DHA'nın haberine göre, Kumçatı beldesinde yaşayan 14-15 yaşlarındaki Mehmet Zeyrek ve Agit Güler adlı iki çocuk, bugün sabah saatlerinde Besta Sor Deresi'nden geçmeye çalışırken, suya kapıldı.



Aşırı yağış nedeniyle suyun yükseldiği derede kaybolan çocukların bulunması için çalışma başlatıldı. Bölgedeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan AFAD ekiplerinin çalışmaları devam ederken, su seviyesinin yükselmesi ve aşırı yağış nedeniyle arama çalışmalarının güçlükle yapıldığı öğrenildi.



DEBİSİ YÜKSELEN HABUR ÇAYI KÖPRÜLERİ YIKTI

İHA'nın haberine göre, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 3 gündür aralıksız devam eden yağmur nedeniyle ilçe sular altında kaldı. Günlük yaşamı olumsuz etkileyen sağanak yağış nedeniyle ilçeye bağlı bazı köy bağlantısı yapan köprüler yıkılınca vatandaşlar mahsur kaldı. Yağmur suları ile coşan Habur Çayı ise önüne aldığı her şeyi alıp götürdü, çay kenarında bulunan bir çok tarla, bağ ve bahçeyi kullanılmaz hale getirdi.

Beytüşşebap ilçesinde etkili olan yağmur hayatı olumsuz etkiledi. İlçe merkezinde devam eden yol yapım çalışmalarını yarıda bırakan şiddetli yağmur, okuldan eve giden öğrencilerinde zaman zaman mahsur kalmasına neden oldu. Evlerine gitmekte zorlanan öğrencilerin yardımına veliler ve polis ekipleri yetişti. Öğrenciler veli ve polislerin desteği ile evlerine güçlükle götürüldü. Belediye ekipleri etkili olan yağmur nedeniyle yoğun mesai harcadı. Su altında kalan caddeler için rögar kapakları açıldı ancak buna rağmen yollardaki sular çekilmedi.

Sağanak yağış dolayısıyla Habur Çayı coştu. Coşan çay çevrede bulunan bağ, bahçe ve tarlalara zarar verdi. Yağmur sularından dolayı debisi yükselen Habur Çayı nedeniyle bir çok vatandaşın bağ ve bahçeleri sular altında kaldı. Coşan Habur Çayı dolayısıyla bazı köprüler yıkıldı. Habur Çayının yükselmesi ile yıkılan köprüler nedeniyle vatandaşlar mahsur kaldı. Köylerden Beytüşşebap ilçesine gelmeye çalışan köylüler, yıkılan köprü nedeniyle ilçeye ulaşamadı. Köylüler ilçe merkezine gelemeyince köylerine geri dönmek zorunda kaldı.

"ÜÇ GÜNDÜR AYAKTAYIZ"

Bolağaç köyünde ikamet eden vatandaşlardan Ömer Üce, sel sularının evlerine kadar geldiğini, 3 gündür yağmur nedeniyle evlerinde oturamaz hale geldiklerini söyledi. Üçe, "Yağmur nasıl geliyorsa öyle içeri geliyor. Bu 3 gündür biz ayaktayız, halılarımız sular altında kaldı. Çocuklarım yatamıyor. Evimiz rutubetli oldu. Evin arkasına duvar yapılmadığı sürece bu sıkıntıyı yaşıyor olacağız. Maddi durumum yok bu yüzden yetkililere sesleniyorum bir kepçe ile 4 saatte işimizi hallederler her yıl bu çileyi çekiyoruz" dedi.

Fevzi Üce ise köylerine bir köprü yapıldığını ve her yıl Habur Çayı coştuğunda bu köprünün yıkıldığını söyledi. Üçe, "Bu nedenden dolayı köyümüzde mahsur kaldık" diye konuştu.

BİRÇOK EV SU ALTINDA KALDI

Etkili olan yağmurdan dolayı birçok evi de su bastı. Vatandaşlar evlerini basan suyu tahliye etmek için saatlerce uğraştı. Bazı bölgelerde evini su basan vatandaşların yardımına belediye ekipleri yetişti. Belediye ekipleri su tahliyesinde vatandaşlara yardım etti.

Başaran köyünde ise vatandaşların arsaları sular altında kaldı, patika yollar kapandı. Vatandaşlar eşyalarını sel sularından korumak için yoğun bir çaba gösterdi.

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