Ramazan Bayramı dolayısıyla siyasi parti genel merkezlerinde bayramlaşma programları düzenlendi. AK Parti, CHP, MHP, SP, DSP, BBP ve Hüda-par yöneticileri bayramlaşma ziyaretlerinde bulundu.

Ankara Milletvekili Emrullah İşler, Kadın Kolları MKYK Üyesi Şerife Polat ve Gençlik Kolları Genel Sekreteri Esme Özbağ'dan oluşan AK Parti heyeti CHP'yi ziyaret etti.

Partiler arası bayramlaşma kapsamında, Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık başkanlığındaki CHP heyeti AK Parti'yi ziyaret etti. CHP heyetini AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan karşıladı.

DSP Genel Başkanı Yardımcıları Dilara Tambova, Selçuk Karakülçe ve parti meclisi üyesi Hikmet Aydemir’den oluşan DSP heyeti CHP’yi ziyaret etti.

AK Parti Ankara milletvekili Nevzat Ceylan başkanlığındaki heyet MHP'yi ziyaret etti. AK Parti heyetini MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya başkanlığındaki heyet karşıladı.

Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz başkanlığındaki MHP heyeti AK Parti'yi ziyaret etti. MHP heyetini AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan karşıladı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz başkanlığındaki heyet BBP'yi ziyaret etti. MHP Heyetini BBP Genel Başkan Yardımcısı Ünsal Karabulut başkanlığındaki heyet karşıladı.

İlyas Tongüç başkanlığındaki SP heyeti AK Parti'yi ziyaret etti. SP heyetini AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan karşıladı.

Genel Sekreter Şehzade Demir başkanlığındaki HÜDAPAR heyeti AK Parti'yi ziyaret etti. HÜDAPAR heyetini AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan karşıladı.

DSP Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Karakülçe başkanlığındaki heyet MHP'yi ziyaret etti. DSP heyetini MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya başkanlığındaki heyet karşıladı.

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Nusret Senem başkanlığındaki Vatan Partisi heyeti CHP’yi ziyaret etti.

Genel Başkan Yardımcısı Tevfik Eren başkanlığındaki BBP heyeti AK Parti'yi ziyaret etti. BBP heyetini AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan karşıladı.

AK Parti'nin CHP'ye yaptığı ziyarette Suruç'taki saldırı konuşuldu

- CHP Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç:

- "Demokratik kültürü baskıdan, şiddetten ayrı tutmalıyız. Bunu el birliğiyle yapmak zorundayız, tek bir kesimin projesi olmamalı, bunu yeşertmek zorundayız"

- AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler:

- "Daha fazla şiddeti körükleyici açıklamalar yapılmaması gerekir ki biz de o konuda son derece hassasız. Aklıselimle hareket ederek barış ve huzur içinde bu seçimi gerçekleştirmeyi temenni ediyoruz"

AK PARTİ'NİN CHP ZİYARETİNDE SURUÇ VE YAVRU KÖPEK KONUŞULDU

CHP Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç, Suruç'taki saldırıyı kınadıklarını belirterek "Demokratik kültürü baskıdan, şiddetten ayrı tutmalıyız. Bunu el birliğiyle yapmak zorundayız, tek bir kesimin projesi olmamalı, bunu yeşertmek zorundayız." dedi.

Siyasi partiler arası bayramlaşma kapsamında, Ankara Milletvekili Emrullah İşler, Kadın Kolları MKYK Üyesi Şerife Polat ve Gençlik Kolları Genel Sekreteri Esme Özbağ'dan oluşan AK Parti heyeti CHP'yi ziyaret etti.

CHP'de heyetleri, Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç başkanlığında, Parti Meclisi (PM) üyesi Gamze Taşcıer ve Gençlik Kolları Genel Sekreteri Utku Caner ağırladı.

İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutlayan Koç, demokratik kültürün, şiddet, baskı, terör gibi unsurları barındırmaması gerektiğine dikkati çekti.

Suruç'taki olayda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyen Koç, "Bu dönemi provokasyona maruz kalmadan, sağduyu ile geçmemiz gerekiyor. Umarım adli makamlar olayı etraflıca değerlendirirler." diye konuştu.

İŞKENCE GÖREN YAVRU KÖPEK

Sakarya'da bir köpek yavrusuna yapılan işkenceyi de hatırlatan Koç, şiddetin artık toplumun her kesimine girdiğini, bunu yapanların mutlaka cezalandırılması gerektiğini vurguladı.

Koç, "Hayatın her alanında vahşete karşı durmamız gerekiyor. İnşallah o zalim yakalanır ve gerekli cezayı alır. Demokratik kültürü baskıdan, şiddetten ayrı tutmalıyız. Bunu el birliğiyle yapmak zorundayız, tek bir kesimin projesi olmamalı, bunu yeşertmek zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.

Koç, seçimlerde AK Parti'ye başarılar da diledi.

"İSLAM DÜNYASININ HUZURA ÇOK İHTİYACI VAR"

Emrullah İşler de Türk ve Müslüman aleminin Ramazan Bayramı'nı kutlayarak bayramın huzur getirmesi temennisinde bulundu.

İşler, "Huzura, barışa, İslam dünyasının çok ihtiyacı var. İslam dünyası kanla, gözyaşıyla anılıyor." dedi.

Suruç'taki olaya kadar güzel bir seçim ortamı yaşandığına vurgu yapan İşler, "Ama son Suruç'taki olay bizi de üzdü. Böyle olaylar yaşanmasını kesinlikle tasvip etmiyoruz. Temenni ederiz ki seçime kadar başka ciddi bir tatsızlık yaşanmaz." diye konuştu.

Türkiye'nin 16 Nisan'daki halk oylamasıyla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçmeye karar verdiğini hatırlatan İşler, Türkiye'nin siyasi olgunluğa erişmiş demokratik bir ülke olduğuna işaret etti.

İşler, "Ben milletçe, barış ve huzur içerisinde sükunetle bir seçim geçireceğimize inanıyorum. Suruç'taki olay da tüm yönleriyle aydınlanacaktır. Daha fazla şiddeti körükleyici açıklamalar yapılmaması gerekir ki biz de o konuda son derece hassasız. Aklıselimle hareket ederek barış ve huzur içinde bu seçimi gerçekleştirmeyi temenni ediyoruz." diye konuştu.

DSP HEYETİNİN ZİYARETİ

Koç, AK Parti heyetinin ardından Genel Başkan Yardımcıları Dilara Tambova, Selçuk Karakülçe ve Hüseyin Kul'dan oluşan DSP heyetini kabul etti.

Bu ziyaret sırasında DSP'nin seçimlere katılamaması konusu gündeme geldi.

Tambova, YSK'nin böyle bir kararı almasını beklemediklerini ve kendilerinin de çok şaşırdığını söyledi. Hüseyin Kul da Türkiye'nin, YSK'nin aldığı bu kararla bir hukuksuzluk yaşadığını dile getirdi.

Haluk Koç da DSP'nin köklü bir siyasi parti olarak seçimlerde olması gerektiğini belirtti.

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