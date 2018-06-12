İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Malatya’da katıldığı sahur programında yaptığı konuşmada, Türkiye’nin bu fırsatı bir daha yakalayamayacağını belirterek “Türkiye’yi ne olursunuz kafası karışıklara teslim etmeyim” dedi.
Malatya’da bazı programlara katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sahur da Yeşilyurt Belediyesi tarafından yaptırılan Gedik Sosyal Tesisleri'ndeki programa katıldı. Burada tesisin açılışını da gerçekleştiren Soylu, daha sonra, kentteki sivil toplum kuruluşları, muhtarlar ve AK Parti teşkilatı ile sahur yaptı.
Burada konuşan Bakan Soylu, tarihin en önemli fırsatının bugün pençelerinde durduğunu ifade ederek “Aziz milletimiz bir karar verecek ve bu karar sadece bugünü ilgilendirmeyecek. Bu karar dünü de yarını da ilgilendirecek. Aziz milletimiz 24 Haziran'da bir karar verecek. Bu karar verecek, bu karar 'Bağımlı bir millet mi olacağız' yoksa 'Bağımsız bir millet mi olacağız' kararı olacak. Aziz milletimiz 24 Haziran'da bir karar verecek. Geçmişte yaşadığımızı sıkıntıları önümüzdeki tekrar önümüzdeki süreçte gelecek nesillerimiz yaşayacak mı yoksa yepyeni bir sürece hep beraber adım mı atacağız?" şeklinde konuştu.
Türkiye’nin bu fırsatı bir daha yakalayamayacağını belirten Soylu, “Türkiye'yi ne olursunuz kafası karışıklara teslim etmeyelim. Bu iş tecrübeyle, bilgiyle, karşında söylenecek sözle birlikte, ayaklarının titrememesiyle, soğukkanlılıkla ama millete dayanarak yürütülür, bunu da yürüten lider Recep Tayyip Erdoğan'dır. Diğerlerinin çapı bırakın Türkiye'yi yönetmeyi, kendi partisinin meseleleriyle baş etmeye bile yetmez, yetmiyor da zaten buna hepiniz şahitsiniz” ifadelerine yer verdi.
Doğu ve Güneydoğu'da bugün huzurun olduğunu söyleyen Soylu, şöyle devam etti:
“Ne olursunuz bu huzuru kaybetmeyelim. İnsanlarımız çok çekti, özellikle anneler çok çekti. Çok sıkıntıya girdiler, evlatlarından uzaklaştılar, hayatları onlar için gri oldu. Ne olursunuz bu aydınlık, huzur halini hep birlikte devam ettirelim. Türkiye'de huzur olursa bir taraftan Balkanlarda, Ortadoğu'da, Asya'da ve etrafımızdaki coğrafyanın tamamında huzur olur. Bu seçim sizin seçiminiz değildir. Attığınız oy gelecek nesillerin, dünyada 'Acaba bizim için bir söz söyleyebilecek ülke ve millet çıkacak mı?' diyenlerin kaderini belirleyecek."
Malatya’dan sadece seçimi kazanmak değil, güçlü bir Türkiye’ye güçlü bir destek beklediklerinin de altını çizen Soylu, “Buna Türkiye’nin ihtiyacı var. Buna gelecek nesillerin ihtiyacı var. Bundan 100- 200 yıl sonra geriye dönüp bakacaklar, bizim ecdadımız Türkiye’nin en kritik virajında muhteşem bir başarıya imza attı, sizleri Fatihalarla anacaklar, buna inanıyorum. Biz zenginleştikçe şımarmayan bir millet olduğumuzu bu topraklara gelenlere sırtımızı dönmeyerek gösterdik” şeklinde konuştu.
Malatya’nın Türkiye’de muhteşem bir işin öncülüğünü gerçekleştireceğine inandıklarını da belirten Soylu, “Buradan her oy geldiğinde bizler havaya sıçrayacak ‘Allahım her zaman doğrunun yanında olan Malatyalılar, her zaman adaletin, hukukun yanında duran bu Malatyalılar yine farkını ortaya koydu’ diyeceğiz” diye konuştu.
Programdan önce ve sonra Bakan Soylu, programa katılan vatandaşların fotoğraf çekme istediğini geri çevirmedi.
Programa, Malatya Valisi Ali Kaban, Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, milletvekili adayları da katıldı.
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