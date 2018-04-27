Sultahahmet'te bulunan bir otelde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.



DHA'nın haberine göre yangın saat 11.45 sıralarında çıktı. Otelin sauna bölümünde çıktığı belirtilen yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Yoğun duman nedeniyle mahsur kalanlar olduğu belirtildi. Dumandan etkilenen 4 kişi kurtarıldı. Yaralı 4 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.

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