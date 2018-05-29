beIN SPORTS'un haberine göre Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Göztepe'den ayrılan Tamer Tuna ile anlaşmaya vardı. Spor Toto Süper Lig'de Samet Aybaba yönetiminde çıktıpı 34 maçta 14 galibiyet, 7 beraberlik, 13 mağlubiyetle 49 puan toplayan Sivasspor, ligi 7. sırada tamamlamıştı.

beIN SPORTS'un haberine göre Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Göztepe'den ayrılan Tamer Tuna ile anlaşmaya vardı. Spor Toto Süper Lig'de Samet Aybaba yönetiminde çıktıpı 34 maçta 14 galibiyet, 7 beraberlik, 13 mağlubiyetle 49 puan toplayan Sivasspor, ligi 7. sırada tamamlamıştı.

TAMER TUNA GÖZTEPE'DE DİKKAT ÇEKMİŞTİ!

Geçen yıl Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Eskişehirspor'u yenerek adını Süper Lig'e yazdıran Göztepe, 14 yıl sonra döndüğü Süper Lig'e teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde başarılı sonuçlar alarak başlamıştı. İlk 9 haftayı 17 puanla lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde 2. sırada geçen sarı-kırmızılı ekip, uzun süre 5.'lik için mücadele ettiği sezonu Galatasaray mağlubiyetiyle tamamladı. Geride kalan sezonda Tamer Tuna yönetiminde 49 gole ulaşan sarı-kırmzılı ekip, kalesinde 50 gol gördü. Tuna yönetiminde iç sahada 29 puan toplayan ve en başarılı 6. ekip olan Göztepe, deplasmanda da 20 puana ulaştı ve burada da en başarılı 6. takım olmayı başarmıştı. Süper Lig'de 26. sezonunu geride bırakan ve bu yıl 800. maçını oynayan Göztepe, bu sezon yakaladığı yüzde 38,2 galibiyet oranıyla ligde en başarılı 8. sezonunu geçirmişti.





AYBABA İLE ÇIKIŞ YAKALANMIŞTI!



Demir Grup Sivasspor'un Spor Toto 1. Lig'de mücadele ettiği geçen sezon 2 Nisan 2017'de göreve başlayan ve bugün itibarıyla Bursaspor'un teknik direktörü olan Samet Aybaba, 43 puanla 2. sırada devraldığı kırmızı-beyazlı ekibin başında ilk maçına Manisaspor karşısında çıkmıştı. Bu karşılaşmadan 2-0 galibiyetle ayrılan Aybaba'nın ekibi, kalan periyotta ise Giresunspor, Göztepe, Bandırmaspor ve Evkur Yeni Malatyaspor'u yendi, Elazığspor, Ümraniyespor, Eskişehirspor ve Adanaspor ile berabere kalmıştı. Tecrübeli çalıştırıcı Aybaba, kırmızı-beyazlı ekibi bir sezon aradan sonra şampiyon olarak Spor Toto Süper Lig'e çıkarma başarısı göstererek, kulüp tarihine geçmişti. Aybaba yönetiminde bir yıl aradan sonra yeniden Süper Lig'e yükselen Sivas ekibi, sezon öncesinde kadroda çok ciddi revizyona gitmişti. Demir Grup Sivasspor, transfer döneminin başında 12 oyuncuyla yollarını ayırıp, 15 yeni futbolcu transfer etmişti. Sivas temsilcisi, teknik direktör Samet Aybaba'nın raporu doğrultusunda sezonun ilk yarısında kaleciler Tolgahan Acar ve Ali Şaşal Vural, savunma oyuncuları Ziya Erdal, John Boye ve Rıdvan Şimşek, orta saha oyuncuları Hakan Arslan, Galip Güzel, Leandro, Emre Kılınç ile golcü oyuncu Ergin Keleş'i kadrosunda tutmuştu.

Sivas ekibi, kadrosunu AZ Alkmaar'dan kaleci Sergio Rochet, savunma hattını Dinamo Moskova'dan Vitaly Dyakov, Göteborg'dan Mattias Bjorsmyr, Monaco'dan Elderson Echiejile, Trabzonspor'dan Carl Medjani ve Elazığspor'dan Hakan Bilgiç, orta sahayı Guarani'den Auremir Dos Santos, Oostende'den Zora Cyriac Gohi Bi, Lokomotiv Moskova'dan Delvin N'Dinga, Dinamo Kiev'den Sergiy Rybalka, Adanaspor'dan Cem Özdemir ve Menemen Belediyespor'dan Mert Hakan Yandaş ile güçlendirmişti.

Kırmızı-beyazlılar, Süper Lig ekiplerinin kadrosuna katmak için girişimde bulunduğu golcü oyuncular Everton'dan Arouna Kone, Trabzonspor'dan Muhammed Demir ve Osmanlıspor'dan Thievy Bifouma'yı kadrosuna katarak transfer döneminde dikkati çeken kulüpler arasında yer almıştı.

ROBINHO TRANSFERİ SES GETİRMİŞTİ

Samet Aybaba'nın, verdiği rapor doğrultusunda kırmızı-beyazlı ekibin devre arası transfer çalışmaları da hızlı geçmişti. Kırmızı-beyazlılar, Real Madrid, Milan ve Manchester City gibi kulüplerin formasını giyen dünyaca ünlü Brezilyalı oyuncu Robinho'yu transfer ederek ses getirmişti. Sivas ekibi ara transfer döneminde Karabükspor'dan Paul Papp ve İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United'dan Senegalli orta saha oyuncusu Henri Saivet'i de renklerine bağlamıştı.

AYBABA'NIN SÜPER LİG KARNESİ

Aybaba yönetimidne sezon başında Süper Lig'de sıralamada ilk 10 içerisinde yer alma hedefiyle yola çıkan ekip, başarılı bir sezon geçirerek, ligi 49 puanla 7. sırada tamamladı. Aybaba yönetimindeki kırmızı-beyazlı ekip, bu sezon ligde çıktığı 34 maçtan 14'ünü kazandı, 13'ünden mağlubiyetle ayrıldı, 7 kez de rakipleriyle puanları paylaşmıştı. Aybaba'nın ekibi, bu periyotta rakip fileleri 45 kez havalandırırken, kalesinde ise 53 gol görmüştü.

Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Aybaba yönetiminde son iki sezonda çıktığı 5 maçtan 3'ünü kazandı, 1 kez yenildi, 1 kez de berabere kaldı. Sivas ekibi, Aybaba döneminde çıktığı 48 resmi karşılaşmada 22 galibiyet, 14 mağlubiyet ve 12 beraberlik almıştı.