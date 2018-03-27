Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'de kontrolün tamamen sağlanmasının ardından gözlerin çevrildiği Tel Rıfat'a yönelik operasyonun başladığı bildirildi.

Bir süredir hazırlıkları yapılan operasyon, Habertürk muhabiri Çetiner Çetin'in edindiği bilgiye göre bugün itibarıyla başladı.

Tel Rıfat ilçesi, Afrin’in 21 kilometre güneydoğusunda bulunuyor. Suriye’yi, Türkiye üzerinden batı dünyasına bağlayan Kilis-Halep Karayolu’nun geçtiği Tel Rıfat, Minnag Havaalanı gibi önemli bir lojistik üs noktasına da ev sahipliği yapıyor.

KRİTİK BÖLGE TEL RIFAT

Habertürk muhabiri Çetiner Çetin'in aktardığı bilgilere göre önemli bir nokta olan Tel Rıfat, Suriye'deki iç savaşın başından bu yana Türkiye'nin kontrol altına almak istediği bir yer.

Afrin'in kontrol altına alınmasının ardından terör örgütü PYD'nin "Gerilla savaşı yapacağız, Afrin'e dışarıdan saldıracağız" açıklamaları medyaya yansımıştı. Afrin'in güvenliği Tel Rıfat'tan geçtiği ifade edilirken kontrolün sağlanması durumunda PYD/PKK'nın orada yeniden güç kazanması zor.

Tel Rıfat sadece Afrin Harekatı açısından değil, Suriye'deki geçiş noktaları açısından da önemli bir boğaz. Dolayısıyla Tel Rıfat hattının kontrol altına alınması önemli ölçüde doğu - batı güzergahının, El-Bab ve doğusunda kalan bölge ile Halep arasındaki hattın da kontrol altında tutulması fırsatını sağlayacağı belirtiliyor.

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