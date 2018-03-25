Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon 6. Olağan İl Kongresi'nde konuşuyor.
Erdoğan'ın açıklamaları:
Böyle bir portreyi hazırlamış olmanız beni çok ama çok duygulandırdı. Rabbimden her ikisine de rahmet diliyorum. Tüm kardeşlerimin annelerine babalarına rahmet diliyorum. Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum.
KONGRE ÖNCESİ VATANDAŞLARA SESLENDİ
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon 6. olağan il kongresi öncesi vatandaşlara seslendi. Afrin Harekatı ve terörle mücadeleyle ilgili olarak "Bizim derdimiz teröristler, biz bir işgal devleti değiliz" diyen Erdoğan yarın Bulgaristan'ın Varna kentinde düzenlenecek Türkiye-AB zirvesi öncesi, "Batılı bize akıl vermeye çalışıyor, o aklı kendinize saklayın. Hepsinin video kayıtları var. Yarın zaten Varna'da bir araya geleceğiz, hazırlıkları yaptım, kendilerine göstereceğim" ifadelerini kullandı.
Trabzon bambaşka, o da muhteşem. Salonun içinden 3 misli burada. Sevgili kardeşlerim, hemşehrilerim, bugün sizlerle çok fazla değil, birkaç konuyu konuşacağız ve yolumuza da devam edeceğiz. Biliyorsunuz, 15 sene önce bu yola AK Parti olarak çıktığımızda neydik, bugün ne olduk. Değil mi?
Bizim bu ülkede yapacağımız çok iş var. Milletimizi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkaracağız. Bu batılılar niye kıskanıyor? İşte bundan. Artık İHA'mızı yapıyor muyuz? Bir de Sürmenelisi yapıyor bunu. Afrin'de silahlı İHA'mızı gördünüz, biz yaptık. Onlar koordinatları veriyor, F-16'lar da teröristleri oraya gömüyor. Buraya gelirken sordum, ne kadar oldu dedim, etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3747. Devam. İnlerine gireceğiz dedim.
Afrin ile bu iş bitmeyecek dedik. PKK'lılar Sincar'a doğru gittiler, Sincar'a da gireceğiz dedim. Oraya da operasyonlar başladı. İçeride mücadele, dışarıda da mücadele. Bizim derdimiz teröristler, biz bir işgal devleti değiliz. Onun batıda örnekleri var. Bunu Afrikalı dostlarımız çok iyi bilir. Bizim tarihimizde adalet var. Mazlumların yanında yer almak var. Zalimlerle beraber olmak yok. O mazlumların yanındayız.
"VARNA'DA KENDİLERİNE GÖSTERECEĞİM"
Batılı bize akıl vermeye çalışıyor, o aklı kendinize saklayın. Hepsinin video kayıtları var. Yarın zaten Varna'da bir araya geleceğiz, hazırlıkları yaptım, kendilerine göstereceğim. Dimdik ayakta duracağız, taviz vermeyeceğiz. Mazlumun ahı yerde kalmayacak.
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