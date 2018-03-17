TSK'dan yapılan son dakika açıklamasında, "Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin'de hastane bombalandığına dair haberler gerçek dışıdır. Zeytin Dalı Harekatı sivil/masumlara ve çevreye kesinlikle zarar verilmeyecek şekilde icra edilmektedir''. denildi.

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