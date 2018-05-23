TSK, Siirt'te 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Siirt Baykan kırsalında keşif ve gözetleme vasıtaları ile karakol/üs bölgelerimize saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik 22 Mayıs 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde; silahlı üç terörist etkisiz hale getirilmiştir." dedi.

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