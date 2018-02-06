TSK'dan yapılan son dakika açıklamada, İdlib'de gözlem noktasına yönelik saldırıda 1 askerin şehit olduğu belirtildi. Saldırı sonucunda 5 asker ve 1 sivil görevlinin de yaralandığı belirtildi.
TSK'dan yapılan açıklamada, "İdlib'de tesisine devam edilen 6 numaralı gözlem noktasındaki Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına 05 Şubat 2018 tarihinde, terör örgütleri tarafından gerçekleştirilen roket ve havan saldırısı neticesinde bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, hayati tehlikesi olmayacak şekilde kahraman beş silah arkadaşımız ile bir sivil görevli personelimiz yaralanmıştır" denildi.
"DERHAL KARŞILIK VERİLDİ"
Saldırı sonrasında terör örgütü mensuplarına derhal bölgede mevcut ateş destek vasıtaları ile karşılık verildiği vurgulanarak, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz" ifadesi kullanıldı.
TSK, İDLİB'DE ATEŞKES GÖZLEM NOKTALARI İSTİHKAM EDİYOR
TERÖR ÖRGÜTÜ PYD, İDLİB'DEKİ SIĞINMACILARI HEDEF ALDI
Terör örgütü PYD/PKK, Afrin'den İdlib'deki Atme sığınmacı kampına havan topu saldırısı düzenlendi.
Saldırıda, 1 sivil öldü, 7 sivil yaralandı.Atme köyündeki AA muhabirinin bildirdiğine göre, terör örgütü, Afrin'in Cinderes beldesindeki mevzilerinden Atme sığınmacı kampına havan topuyla saldırdı.İlk belirlemelere bir kadının yaşamını yitirdiği saldırıda, aralarında kadın ve çocuklarının bulunduğu 7 sivil yaralandı.
Yaralılar çevre hastanelere sevk edildi.Saldırının ardından birçok kampın birleşiminden oluşan Atme kampında barınan sivillerin panik ve korku yaşadığı gözlendi.2011 yılından bu yana devam eden iç savaştan etkilenerek evlerini terk etmek zorunda kalan siviller kamplara sığınıyor. Humus, Halep, Şam, İdlib, Deyrizor ve Haseke illerinden gelen yüz binlerce sivil, İdlib'in kuzeyindeki sığınmacı kamplarında yaşıyor.PYD/PKK, Atme sığınmacı kampı ve çevresine zaman zaman saldırılar düzenliyor.
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