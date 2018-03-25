Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde, kamu düzeninin sürekliliğinin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında, aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi.

İHA'nın haberine göre, 3 bin 622 adrese yapılan eş zamanlı operasyonlarda, 7 bin 764 personel görev aldı. Aranan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyon sonucunda, adam öldürme suçundan 31, hırsızlık suçundan 226, yaralama suçundan 159, cinsel suçlardan 163, yağma suçundan 48, dolandırıcılık suçundan 52, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 49, FETÖ/PDY örgütüne üye olmak suçundan 6 kişi ile diğer suçlardan aranan toplam bin 586 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların adli mercilere sevk işlemi gerçekleşti.

OPERASYONDA ELE GEÇİRİLENLER

Operasyonda ayrıca, 2 adet ruhsatsız tabanca; 4 adet av tüfeği, 324 adet mermi, 59 adet av tüfeği fişeği, 1 adet çalıntı motosiklet, 1 adet kesici alet ve 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Gerçekleştirilen operasyonlar, polis-halk ilişkisine azami derecede dikkat edilerek başarılı bir şekilde tamamlandı.

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