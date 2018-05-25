Bazı yükseköğretim kurumlarına bağlı olarak fakülte ile yüksekokul kurulması, kapatılması ve adlarının değiştirilmesi hakkındaki kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bakanlar Kurulu kararına göre, Atılım Üniversitesine bağlı Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Gaziantep Üniversitesine bağlı Göç Enstitüsü, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesine bağlı Turizm Araştırmaları Enstitüsü, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesine bağlı Tıp Fakültesi, Erciyes Üniversitesine bağlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi, İstanbul Aydın Üniversitesine bağlı Spor Bilimleri Fakültesi, İzmir Bakırçay Üniversitesine bağlı Tıp Fakültesi, Kırklareli Üniversitesine bağlı Tıp Fakültesi, Munzur Üniversitesine bağlı Spor Bilimleri Fakültesi, Okan Üniversitesine bağlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi ile Çağ Üniversitesine bağlı Yabancı Diller Yüksekokulu kuruldu.

AA'nın aktardığına göre; Ayrıca, Adnan Menderes Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi ve İstanbul Rumeli Üniversitesi bünyesinde Spor Bilimleri Fakülteleri kurulması kararı alındı. İstanbul Şehir Üniversitesine bağlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesine bağlı olarak da Yabancı Diller Yüksekokulu kurulması kararlaştırıldı.

Kararla, Antalya Bilim Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin adı İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi; KTO-Karatay Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesinin adı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi; İstinye Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Mimarlık ve Tasarım Fakültesinin adı Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi; Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olan Mühendislik Fakültesinin adı ise Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi olarak değiştirildi.

Söz konusu kararla, Erciyes Üniversitesine bağlı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Okan Üniversitesine bağlı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Adnan Menderes Üniversitesine bağlı Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ile Dokuz Eylül Üniversitesine Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu kapatıldı.

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