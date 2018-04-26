Bill Cosby bir kadına cinsel taciz ve uyuşturucu kullanımından suçlu bulundu. Hollywood da ırkçı bariyeri kırarak büyük bir tanınırlık kazanmış komedyenin Jüri kararı ile mahkumiyetine hükmedildi. Amerikan'ın babası olarak tanınan 80 yaşındaki Cosby'nin Philadelphia'daki evinde Temple Universitesi açlışanı Andrea Constand'a cinsel tacizade bulunduğuna hükmetti. Cosby hareketlerinin gayrı ihtiyari olduğunu tarafların rızası ile ilerlediğini savundu.

Jüri kararı, savcının, 54 yıldır evli olan aktörün kendileirni taciz ettiğini ifade eden 4 tanık ifadesi daha eklemesinin ardından geldi. Bu kadınlar da Cosby'nin kendilerine uyuşturucu vererek cinsel tacizde bulunduğunu ifade etti.

Cosby davasının ilk duruşmasında juri arada kalmıştı. Cosby'nin bu suç için on yıla kadar ceza alması bekleniyor. On yıl ceza alması durumunda bu cezanın hepsini yatması beklenmiyor.

Dava, bir kişinin, 60 kadın tarafından 50 yıl zarfında taciz ve uyuşturucu ile suçlandığı ilk ve tek dava.

Cosby davası Hollywood'da tacize uğrayanların itiraf etmesi ile cinsel tacizle mücadele edilmesini destekleyen #metoo hareketi ile eş zamanlı ilerledi.

Cinsel saldırı ile karşı karşıya kalanların yalnız olmdıklarını anlatmak için yola çıkan hareketin belirttiğine göre 1998'den beri 17 milyondan fazla kadın cinsel taciz euğradı. Cosby'nin avukatları, müvekillerinin #metoo hareketinin kurbanı olduğunu savunmuştu. Cosby'nin savunma ekibinin başında bulunan Michael Jackson'ın da avukatlığını üstlenmiş olan Tom Mesereau bulunuyor. Mesereau'nun, mahkemede, tacize uğradıklarını ifade eden kadınlara ağır sorular yönelttiği aktarıldı.

1960'larda 'I spy' isimli dize ile ırkçı bariyerleri kıran ilk aktör ola Cosby, kadınlara rahatalamaları ilaç verdiğini, verdiği ilaçların soğuk algınlığı ilaçları olduğunu savundu.

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