Adana ’nın Çukurova İlçesi’nde 6 yaşındaki Mehmet E.A., “Yüksek bir yerden düştü” iddiasıyla özel bir hastanenin acil servisine götürüldü. Yakınları ise hastanede doktorlara “Üzerine dolap düştü” diye yaralanma şeklini değiştirdi. Gazete Habertürk'ten Beycan Üçkardeş'in haberine göre iki farklı bilginin ardından doktorlar, küçük Mehmet’in başında mermi girişi olduğunu belirledi ve polisi haberdar etti. Bu sırada küçük çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

POLİS BABANIN SİLAHINDAN

Adana Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay sırasında evde bulunan polis memuru baba O.A., anne ve babaannenin ifadelerini aldı. Yapılan araştırmada, kardeşiyle birlikte oynayan 10 yaşındaki H.E.A.’nın polis memuru babası O.A.’nın beylik tabancasıyla oynarken aniden ateş aldığı, tabancadan çıkan merminin Mehmet E.A.’nın başına isabet ettiği iddia edildi. Çocuğun cenazesi, otopsinin ardından yakınları tarafından aile mezarlığında toprağa verildi. Anne, baba ve babaanne ise ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Yasa gereği 12 yaşından küçük olduğu için H.E.A. hakkında herhangi bir işlem yapılmadı.

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