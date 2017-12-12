Kadıköy'de geçen yıl Ağustos ayında bir mekanda sahne alan sanatçı Zuhal Olcay, iddiaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la dalga geçer şekilde parmak hareketi yaptı. Bu durum da olaydan 2 gün sonra 155 polis ihbar hattına ihbar edildi. Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü de konuyu bir CD ile Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirdi.



Habertürk Haber Merkezi'nden Arzu Kaya'nın haberine göre; CD içindeki görüntüleri bilirkişiye gönderildi. Görüntülerle ilgili hazırlanan raporda, Zuhal Olcay'ın "Boş vermişim dünyayı" adlı şarkıyı söylediği, ardından müziğe uyumlu bir şekilde "Recep Tayyip Erdoğan hepsi boş hepsi yalan bir gün hayat bitecek dersin görmüşüm" şeklinde şarkıya uyarladığı anlatıldı. Olcay'ın bu esnada bir yandan şarkı söylerken bir yandan da sol elinin orta parmağını kaldırarak izleyicilere gösterdiği kaydedildi.



"HAREKET TOPLUMCA HAKARET SAYILABİLİR"



Savcılık olayla ilgili hazırladığı iddianamede, bu hareketin toplumca hakaret sayılabileceğini, sanatçının bu hareketi 2 kez, 2 eliyle de yaptığı anlatıldı. Olcay savunmasında, sahnedeyken alkolü hazla kaçırdığını, Cumhurbaşkanın adının 3 kelimeden oluşması nedeniyle şarkıya uyarladığını ve kasıtlı bir durum olmadığını söyledi. Şarkıyı söylerken yaptığı hareketi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a değil, bir dinleyicinin kendisine laf atması üzerine yaptığını anlattı.Alkolün verdiği etkiyle hoş olmayan hareketler yapmış olabileceğini belirten Olcay, suçlamayı kabul etmedi.



4 YIL 8 AYA KADAR HAPSİ İSTENİYOR



Zuhal Olcay'ın sahne aldığı mekanda şarkı söylerken şarkının sözlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a uyarladığı ve ona yönelik el işareti yaparak hakaret suçunu işlediği kaydedilen iddianamede, 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapsi istendi. Olcay'ın yargılanmasına önümüzdeki günlerde Anadolu 46. Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

ZUHAL OLCAY KİMDİR?

Zuhal Olcay, 10 Ağustos 1957 tarihinde İstanbul'un Üsküdar ilçesinde doğdu. 1976'da Ankara Devlet Konservatuvarı yüksek bölümünden mezun olan Olcay, aynı yıl içinde sınıf arkadaşı olan Selçuk Yöntem ile evlendi. Bir yıl boyunca Londra'da eğitim gören Zuhal Olcay, üç yıl süren evliliğinin ardından Selçuk Yöntem ile ayrıldı.

1980'de işadamı Zafer Olcay ile evlenen Zuhal Olcay, İzmir'e yerleşerek İzmir Devlet Tiyatrosu'nda oyunculuğa başladı. 1983 yılından itibaren birçok televizyon yapımlarında rol aldı ve film festivallerinde aldığı ödüller ile ününü arttırdı.

1987'de eşinden ayrılan Olcay, üçüncü evliliğini 1992’de Londra’da tiyatro oyuncusu Haluk Bilginer ile yaptı. 1990'da Haluk Bilginer ile birlikte Tiyatro Stüdyosu adlı özel tiyatronun kurucuları arasında yer aldı ve bu tiyatroda Aldatma, Kankardeşler, Histeri, Balkon gibi oyunlarda başrol üstlendi.

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