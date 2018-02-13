Habertürk Haber Merkezi'nden Serdar Kulaksız'ın aktardığı bilgilere göre, Sarıyer Maslak'ta ünlü oyuncu Erdal Tosun’un aracına çarparak ölümüne sebep olmak suçundan yargılanan şüpheli Nihat Şaki, “taksirle ölüme neden olmak” suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

29 Kasım 2016 tarihinde Büyükdere Caddesi'nde kontrolden çıkan Nihat Şaki idaresindeki otomobil, tiyatrocu Erdal Tosun'un arabasının üzerine düşmüş ve ünlü oyuncu olay yerinde hayatını kaybetmişti.

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