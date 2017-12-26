Lehim makinesi yandı bomba gibi patladı

Karaköy'de bir binanın 5'inci katındaki iş yerinde patlama meydana geldi. Çevrede korku ve paniğe neden olan patlamanın lehim makinesinin tinere düşmesiyle meydana geldiği öğrenildi.

Habertürk Haber Merkezi'nden Nihat Uludağ'ın haberine göre Karaköy Okçu Musa Caddesi'nde bulunan 7 katlı binanın 5. katındaki led imalathanesinde patlama meydana geldi. Bomba ve doğalgaz patlaması ihtimali üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İncelemelerin ve alınan ifadelerin ardından gerçek kısa zamanda ortaya çıktı. Led imalathanesinde bir işçi lehim yaparken açık unuttuğu makine tinerle temas etti. Bir anda alev alan tiner nedeniyle içerideki makineler bomba gibi patladı.

İtfaiye ekipleri olayın ardından yangına müdahalede bulundu. Yoğun duman nedeniyle üst katlarda mahsur kalanlar itfaiye merdiveniyle kurtarıldı. Dumandan etkilenen 3 kişiye ambulansta müdahale edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

İBB: DOĞALGAZ DEĞİL

Patlamanın doğalgazdan meydana geldiği iddiaları üzerine açıklama yapan İBB yetkilileri şu ifadeleri kullandı:

"Patlamanın, doğal gaz kaynaklı olmadığı tespit edilmiştir. Söz konusu patlamanın olduğu iş yerinde doğal gaz tesisatı ve kullanımı yoktur"

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