'Tek Teker Arif' olarak tanınan motosiklet şovmeni 59 yaşındaki Arif Razgatlıoğlu ile yanındaki kız arkadaşı 20 yaşındaki Ülkü Özcan, Antalya'nın Gazipaşa İlçesi'nde geçirdiği kazada hayatını kaybetti.

KENAN SOFUOĞLU ACISINI BU SÖZLERLE İFADE ETTİ

Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Arif Razgatlıoğlu'nun ölümüne ilişkin duyduğu üzüntüyü Facebook hesabından yaptığı paylaşımla ifade etti.

Arif Razgatlıoğlu ile çekildiği fotoğrafı Facebok'ta paylaşan Sofuoğlu,"Canım Toprak kardeşimin babası Arif abimizin vefat haberi hepimizi çok derinden üzdü. Allah mekanını cennet eylesin hepimizin başı sağolsun" dedi.

Habertürk Haber Merkezi'nden Soner Özcan'ın haberine göre; Saat 18.00 sıralarında sahil yolunda gerçekleşen kaza iddiaya göre şöyle meydana geldi:

Kız arkadaşı Ülkü Özcan ile birlikte sahil yolunda ilerleyen Razgatlıoğlu, önüne çıkan kamyonete çarptı. Aşırı süratli olduğu öğrenilen Razgatlıoğlu ile motosiklette bulunan kız arkadaşı Özcan, feci şekilde yaşamını yitirdi.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet ikiye bölündü. Arif Razgatlıoğlu ve Ülkü Özcan'ın cenazeleri olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

4 AY ÖNCE FİNLİ TURİSTE ÇARPMIŞTI

Bugüne kadar çok sayıda organizasyonda gösteri yapan ve yaptığı hareketlerle yürekleri ağza getiren Razgatlıoğlu, 4 ay önce Alanya'da motosikletiyle Finli bir turiste çarpmıştı. Finli kadın turistin ağır yaralandığı kazanın ardından Razgatlıoğlu sosyal medyadan şu paylaşımı yapmıştı:

"Demek ki şu bir gerçekmiş; hiç bir zaman en iyi motorcuyum, en iyi sürücüyüm, ustayım dememek gerekiyormuş. Karşıdan karşıya geçen Finli bir kadına çarptım. Kadın full sarhoş. Uzaktan sellektörüme, korna basmama rağmen üstüme üstüme koşarak geldi. Ne kadar kaçmaya, durmaya çalıstıysam da kadınla kafa kafaya çarpıştık. Şükür bir sorun yok ama şunu tam öğrendim: İstediğin kadar kral sürücü, motorcu ol; karşıdan gelen hatalarla herşey olabiliyor. Buna da şükürler edip daha dikkatli, daha hesap edici varsayımları, hislerimizi bile kullanarak motor kullanmamız gerektiğine inanıyorum. 27 senede ilk defa bir yayaya çarpmış oldum"

Arif Razgatlıoğlu'nun Instagram hesabından son paylaşımı ise bu video oldu.





OĞLU SÜPERBİKE'DA YARIŞACAK

Arif Razgatlıoğlu'nun milli motosikletçi oğlu Toprak Razgatlıoğlu, 2018'de Superbike Dünya Şampiyonası'nda yarışacak. Babasının yönlendirmesiyle 7 yaşından buyana motosiklet kullanan ve Kenan Sofuoğlu tarafından yetiştirilen Toprak Razgatlıoğlu geçtiğimiz aylarda Kawasaki Pucetti ile sözleşme imzalamıştı. Avrupa Superstock 1000 Şampiyonası'nda mücadele eden Toprak, Eylül ayında Portekiz'de gerçekleştirilen sezonun 10'uncu yarışında birinci olmuştu. Toprak Razgatlıoğlu'na babasının ölüm haberinin telefonla iletildiği öğrenildi.

*Hayatını kaybeden Arif Razgatlıoğlu ve milli motosiklet sporcusu oğlu Toprak Razgatlıoğlu ile birlikte...

Öte yandan Arif Razgatlıoğlu geçtiğimiz 27 Temmuz'da motosiklet kazası geçirerek yaralanmıştı.

Bu arada bir haftalığına motosiklet takım testleri için gittiği İspanya'dan kısa süre önce dönen Razgatlıoğlu'nun babasının ölüm haberini aldığı ve büyük üzüntü yaşadığı öğrenildi.

ARİF RAZGATLIOĞLU KİMDİR?

Alanya'da "Tek Teker Arif" olarak bilinen Arif Razgatlıoğlu 1962 yılında Adapazarı'nda doğdu.ilk ve Orta Eğitimini Adapazarında tamamladı. Askere gidinceye kadar sanayide fibergılas kaporta bakalit kalfası olarak çalıştı. Askerlik dönüşü 5 yıl Cafe işletmeciliği yaptı. 1990 yılında 6 silindirli CBX Honda motosikleti ile 1 haftalık tatil için Alanya'ya geldi. 1990 yılının yaz aylarında yerleşti. İlk olarak motosiklet üzerine (Rent) yani kiralama kurdu. Ardından (GAME CITY) Atari bilgisayarlı Eğlence merkezi ve 4 yıl kadar da (Disco) çalıştırdı. 2.El Motosiklet, Aksesuar ve kiralama faaliyetlerini sürdürdü. Evli, Tümay ve Toprak adında iki oğlu var.

on Apr 22, 2017 at 12:11pm PDT

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