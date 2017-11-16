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PSG’nin ceza almaması için ara transfer döneminde 70 milyon Euro’luk (321 milyon TL) oyuncu satması gerek. Fransız basını, bu nedenle Di Maria, Pastore, Lucas Moura ve Ben Arfa’nın satış listesine koyulduğunu yazdı. Daha önce de Kanarya’nın gündemine gelen ve adeta başkan Yıldırım’ın hayallerini süsleyen Pastore için kollar sıvandı.