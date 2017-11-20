Sonbaharda Akdeniz Bölgesi'nin vazgeçilmez 2 adresi

Isparta'nın Eğirdir ilçesi sınırlarında yer alan, zengin bitki örtüsüne sahip Kovada Gölü Milli Parkı, özellikle hafta sonları günübirlik doğa yürüyüşçüleri için cazibe merkezi olarak dikkat çekiyor. DHA'nın haberine göre işaretlenmiş 8 yürüyüş parkurunun bulunduğu 6551 hektarlık alan, Toros göknarı, çitlenbik, menengiç ve defne gibi onlarca ağaç türü, yaban ördeği, kaz, angut, keklik ve çulluk gibi 153 kuş türü ile doğa fotoğrafçılarının da sonbahardaki adresleri arasında. Eğirdir'in Yukarı Gökdere Köyü sınırları içerisinde bulunan Kasnak Meşesi Tabiatı Koruma Alanı'nda ise işaretlenmiş 15 yürüyüş parkuru bulunuyor. Alan, sonbaharda doğanın renginin kızıla bürünmesiyle görsel bir zenginlik sunuyor. 1300- 1848 metre rakımlı Kasnak Meşesi Ormanı'nda 218 bitki türü bulunuyor.

SONBAHARIN DEĞİŞMEZ ADRESİ

Profesyonel dağcı ve rehber Cuma Gök, Antalya'daki doğaseverlerin her yıl özellikle sonbahar aylarında Kovada Gölü Milli Parkı ve Kasnak Meşesi Tabiatı Koruma Alanı'nda doğa yürüyüşü için bir araya geldiğini belirtti. Geçtiğimiz günlerde Antalya, Isparta ve Muğla'dan yürüyüş gruplarıyla bir etkinlik gerçekleştirdiklerini söyleyen Gök, "Antalya'dan biz Börtü Böcek Yürüyüş Grubu, Fethiye'den Termossos Doğa Grubu ve Isparta'dan Istudak Dağcılık Kulübü olarak tanıtım amaçlı yöreye doğa yürüyüşü gerçekleştirdik. Bu doğa harikası bölgeler hem doğa yürüyüşçüleri hem de doğa fotoğrafçılarının sonbahardaki değişmez adresi oldu" dedi.

Cuma Gök, 1300-1848 metre rakımlı Kasnak Meşesi Tabiatı Koruma Alanı'nda akmeşe grubuna dahi olan kasnak meşesinin boyunun 25 metreye, çapının ise 1.5 metre kadar ulaşabildiğini belirterek, şunları söyledi:

"Kovada Gölü'nde ise sazan, kadife ve tatlı su levreği, tatlı su ıstakozu bulunuyor. Göl çevresinde yaban domuzu, sansar, porsuk, tilki, tavşan ve ağaç sincabı görmek mümkün. Kovada Gölü'nde 153 tür su kuşu tespit edildi. Yaban ördeği, kaz, angut, keklik ve çulluk bölgede rastlanan belli başlı türler. Kovada Gölü biyolojik çeşitliliği bol olan bir göl."

ÇOCUKLARA BİR AVUÇ YEŞİLLİK BIRAKMAMIZ LAZIM

Milli parklara sahip çıkılması gerektiğini vurgulan Gök, "Çocuklarımıza bırakacak bir avuç yeşillik olmalı. Kaçak avlanma ile ciddi mücadele şart. Devlet ciddi bir yatırım yapmış bu bölgede. Kamp alanları, parklar, tuvalet, lavabo, çocuk oyun alanları, kamp alanları. Ama bizler maalesef bunları çok hor kullanıyoruz" diye konuştu. Özellikle sonbahar aylarında bölgenin hafta sonları yoğun ziyaretçi aldığını yineleyen Gök, doğayı seven herkesi bu güzellikleri korumaya davet etti.