İçişleri Bakanlığı, son bir haftada 31 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Açıklamada ayrıca, sosyal medyada terör propagandası yaptıkları gerekçesiyle 845 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:
Jandarma Özel Harekât (JÖH), Polis Özel Harekât (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ile İç Güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Hava ve Kara unsurlarınca 1.161 operasyon yapılmış, Terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 986 Terör (PKK/KCK 259, AŞIRI SOL 28, DEAŞ 53, FETÖ/PDY 646), 3.844 Uyuşturucu ve Kaçakçılık suçlarından ve 91 Düzensiz Göçle Mücadele kapsamında olmak üzere toplam 4.921 kişi gözaltına alınmıştır.
SOSYAL MEDYADA TERÖR PROPAGANDASINA 845 GÖZALTI
Zeytin Dalı Harekâtının başladığı 20 Ocak 2018 tarihinden günümüze kadar, operasyona yönelik, 85 eylem/etkinlik gerçekleştirilmiş, sosyal medya üzerinden 648 propaganda yapılmış, olaylarda 120 provokatör tespit edilmiş, yapılan eylem/etkinlik ve propaganda faaliyetleri sonucunda 845 şüpheli gözaltına alınmıştır.
31 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Ülke genelinde yürütülen iç güvenlik operasyonlarında; son 1 haftada yurt içinde toplam 31 (3 ölü, 7 sağ, 21 teslim) terörist etkisiz hale getirilmiştir.
SOKAK SATICILARINA YÖNELİK OPERASYONLAR
Sokak satıcılarına yönelik; okul çevreleri, parklar ve gençlerimizin yoğun olarak bulunduğu yerlerde yapılan kontrol ve gerçekleştirilen operasyonlarda 376 şüpheli gözaltına alınmış; 23 kg esrar, 8,4 kg eroin, 1,1 kg kokain, 5 kg afyon sakızı, 11.239 adet uyuşturucu hap, 2,9 kg sentetik kannabinoid, 1,2 kg metamfetamin, 19 tabanca/tüfek ele geçirilmiştir.
ASAYİŞ UYGULAMALARI
Uyuşturucu ile mücadeleye yönelik, 21 Şubat 2018 tarihinde 81 ilde eş zamanlı olarak, 1.087 ekip ve 3.815 personel ile “Narko-Metruk-2” uygulaması yapılmış; sorgulanan 15.859 şahıstan 120’si yakalanmış, 6 kg uyuşturucu madde, 20 adet uyuşturucu hap, 3.057 paket kaçak sigara, 13 tabanca, 2 av tüfeği ve 12 EYP ele geçirilmiştir.
24 Şubat 2018 tarihinde ülke genelinde eş zamanlı olarak, 4.297 ekip ve 18.164 personel ile kaçak ve mevzuata aykırı tütün ve tütün mamulleri satışı yapan işyerlerine yönelik “Duman-3” uygulamasında; 66’sı aranan toplam 192 şahıs gözaltına alınmış, 115.567 paket kaçak sigara, 1.962.312 makaron, 1.873 kg tütün, 2.757 şişe kaçak alkol, 40.000 tıbbi ilaç ve çok sayıda kaçak/yasadışı malzeme ele geçirilmiştir.
SİBER SUÇLARLA MÜCADELEDE
Terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren 423 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılmış, tespit edilen 251 kişi hakkında yasal işlem yapılmıştır.
DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELEDE
384’ü denizlerde olmak üzere toplam 4.152 düzensiz göçmen yakalanmış, düzensiz göçmenlerin yasadışı yollarla yurtiçine girmesine ve yurtdışına çıkmasına aracılık eden 91 organizatör yakalanarak gözaltına alınmıştır.
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