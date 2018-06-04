Lolita Amram emniyette ifade verdi

İstanbul Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sarıyer'de bulunan "Amram" ailesine ait yalıda Selçuklu ve Osmanlı Dönemi'ne ait yasadışı tarihi eserler olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Falım sakız ve Permatik markalarının eski sahibi olan Amram Ailesi'nin Sarıyer'deki yalısında polis ekipleri arama yaptı. Yalıda Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 15 parça tarihi esere el konuldu.

LOLİTA AMRAM'IN İFADESİ ALINDI



Habertürk Gazetesi muhabiri Nihat Uludağ'ın haberine göre, 2013 yılında hayatını kaybeden ünlü işadamı Jak Amram'ın eşi Lolita Amram'ın Fransa'da olması nedeniyle önce ifadesi alınamadı. Lolita Amram Fransa dönüşü emniyete gelerek konuyla ilgili ifade verdi. Avukatlarıyla birlikte emniyete gelen Lolita Amram'ın tarihi eserlerle ilgili olarak, "Aile yadigarlarıydı. Durumları hakkında bilgim yoktu" dediği öğrenildi.

AMRAM AİLESİ KİMDİR



Türkiye'nin en zengin aileleri arasında gösterilen Amram Ailesi, Falım sakızını da üreten İntergum firmasını, 2007 yılında 450 milyon Dolara satmıştı. Amram Ailesi ayrıca Permatik ve Perma Sharp gibi markaların da 1990 yılına kadar sahipliğini yapmıştı.

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