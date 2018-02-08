Yayınlandığı ABD, İngiltere, Kanada, Fransa ve Avustralya gibi birçok ülkede büyük bir beğeni ile takip edilen program pazartesiden itibaren hafta içi her gün Kanal D ekranında izleyicisi ile buluşuyor. Hafta içi her gün gündüz kuşağında yayınlanan Sosyetik Ev Kadınları oyuncuları merak ediliyordu.

Cemiyet hayatının tanınan simaları; Neslihan Kozanoğlu, Elif Sağlamyürek, Günsel Ülkü, Esra Tokgöz ve Ezgi Dargı “Sosyetik Ev Kadınları”nda bir araya gelerek özel hayatlarını ekrana taşıyor.

Neşeli, güçlü ve söz sahibi Neslihan Kozanoğlu, kimseden sözünü esirgemeyen aşk kadını Elif Sağlamyürek, özgüveni yüksek ve eğlenceli Günsel Ülkü, zarif ve nazik güzellik uzmanı Esra Tekgöz, hem çılgın hem de çocuklarının üzerine titreyen bir anne olan Ezgi Dargı bilinmeyen yönlerini ve hayatlarının tüm gerçekliğini Sosyetik Ev Kadınları’nda gözleri önüne serecek.

Onlar güzellikleriyle göz kamaştıran, cesaretleriyle hayran bırakan, bazen kırılgan ama çok güçlü kadınlar! Türkiye'nin en sosyetik 5 kadını, hayatlarını tüm gerçeklikleriyle sizlerle paylaşmaya geliyor! Sosyetik Ev Kadınları, bugünden itibaren hafta içi her gün Kanal D’de!

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