Soylu'dan sosyal medyada paylaşılan fotoğrafa ilişkin açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aysel Tuğluk'un annesinin cenazesine yönelik saldırıda gözaltına alınanlardan biri ile çekilmiş fotoğrafının sosyal medyada yayılması üzerine Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

"Mahalle eşrafının bizimle fotoğraf çekme talebi, talimatlarımız sonucu yapılan incelemede fotoğraf çekilenlerden birinin de gözaltına alınması, fitne gerçeğini değiştirmez, tam tersine bu konudaki hassasiyetimizi ve olaya bakışımızı ortaya koyar" diyen Soylu, "Tahkikatın derinleştirilmesi sonucu 48 kişinin ifadesi alındı ve ifadesi alınan bu şahıs da savcının talimatıyla ertesi gün gözaltına alındı ve halen gözaltındadır" ifadelerini kullandı.



İşte Süleyman Soylu'nun twitter hesabında paylaştığı o açıklama:

— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) September 16, 2017