Aysel Tuğluk'un annesinin cenazesi Tunceli'de toprağa verildi

Ankara'dan özel bir otobüsle dün gece yola çıkarılan Hatun Tuğluk'un cenazesi Tunceli merkez Atatürk Mahallesi'nde HDP Milletvekilleri Meral Danış Bektaş, Feleknaz Uca, Alican Önlü'nün de aralarında bulunduğu bir grup tarafından karşılandı. Tunceli merkez Hacı Bektaş-ı Veli Kültürünü Yayma ve Yardımlaşma Derneği Cemevi'ne götürülen Hatun Tuğluk için cenaze töreni düzenlendi.
- Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama: Gayriinsani tutumu kabullenmek mümkün değil Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Olayları kınıyoruz. Çirkin bir davranış. Gayriinsani tutumu kabullenmek mümkün değildir. Soruşturma devam ediyor. Bunun biz de ilgili birimlerimizce takipçisi olacağız" dedi .
Cenaze töreninde helallik alınmasının ardından konuşan HDP'li Milletvekili Meral Danış Beştaş, Hatun Tuğluk'un Ankara'da gömülmesi esnasında yaşananlara tepki gösterdi.
Daha sonra cenaze aracına taşınan Hatun Tuğluk'un cenazesi merkez Atatürk Mahallesi'nde bulunan Asri Mezarlığında defnedildi.
- Bakan Soylu'dan gözaltı açıklaması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Ölümün olduğu andan itibaren bu cenazenin sağlıklı bir şekilde defnedilmesi için biz, Ankara Valiliğimiz büyük bir çaba sarfettik. Olay yerine intikal ettik. Üzüntümüzü ortaya koyduk. Defin işlemi sonrası yaşananlar bizi üzmüştür. Orada defin olması lazım geldiğini de talep ettik. Tahkikat işlemleri başladı" dedi. Soylu gözaltıların da olduğunu söyledi.
KILIÇDAROĞLU TELEFONLA ARADI
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Aysel Tuğluk' un abisi Alaattin Tuğluk'u telofonla arayarak, "Yaşanan olayları tasvip etmek mümkün değil. Örf ve geleneklerimizde böyle bir durumun olması mümkün değil böyle bir olayın yaşanması bizleri çok üzmüştür çok üzgünüm. Yaşananları kabul etmiyorum. Başsağlığı diliyorum" dedi.
NE OLMUŞTU?
Dün, Aysel Tuğluk'un annesinin Ankara İncek'teki cenazesinde gergin anlar yaşanmış, 15-20 kişilik bir grup cenazenin defnedilmemesini istemişti. Yaşanan gerginliğin ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilmiş, olaylar üzerine definden vazgeçen aile fertleri, cenazeyi yeniden Batıkent Pir Sultan Abdal Cemevine götürmüştü.
- Bozdağ: Hadiseyi kınıyorum, yapanları lanetliyorum Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Aysel Tuğluk'un annesinin cenazesinde yaşanan olaya ilişkin, "Bu hadiseyi kınıyorum, yapanları lanetliyorum" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara Valisi Ercan Topaca ve emniyet yetkilileri bölgeye gelerek mahalleliye itidal çağrısında bulunmuştu.
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Misafir 23 dakika önceYazik 15 20 kişilik cahil bir grup kendini ulkenin sahibi saniyor00
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Misafir 43 dakika önceCabir b. Abdullah (r.a.) şöyle nakletmiştir: Yanımızdan bir cenaze geçmişti. Rasulüllah (s.a.v.) hemen o cenaze için ayağa kalktı. Biz de (ona uyarak) kendisi ile beraber ayağa kalktık ve: – “Ey Allah’ın Rasulü! Bu bir Yahudi kadınının cenazesidir” dedik. Bunun üzerine Hz. Peygamber (s.a.v.): – “şüphesiz ölüm korkunç bir şeydir. Cenazeyi gördüğünüzde hemen ayağa kalkınız” buyurmuştur. (Müslim, Cenaiz, 78,Hadis no:1593) Ahmed b. Hanbel’in Abdullah b. As’dan rivayet ettiği bir hadis-i şerif de şu mealdedir: – “Evet kâfir cenazesine de ayağa kalkınız. Çünkü siz (aslında) o kâfir cenazesine...00
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Misafir 45 dakika öncealevi-sünni çatışması yaratmak için yeniden kaşıyorlar birileri.30