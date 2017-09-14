Aysel Tuğluk'un annesinin cenazesi Tunceli'de toprağa verildi

Ankara'dan özel bir otobüsle dün gece yola çıkarılan Hatun Tuğluk'un cenazesi Tunceli merkez Atatürk Mahallesi'nde HDP Milletvekilleri Meral Danış Bektaş, Feleknaz Uca, Alican Önlü'nün de aralarında bulunduğu bir grup tarafından karşılandı. Tunceli merkez Hacı Bektaş-ı Veli Kültürünü Yayma ve Yardımlaşma Derneği Cemevi'ne götürülen Hatun Tuğluk için cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze töreninde helallik alınmasının ardından konuşan HDP'li Milletvekili Meral Danış Beştaş, Hatun Tuğluk'un Ankara'da gömülmesi esnasında yaşananlara tepki gösterdi.

Daha sonra cenaze aracına taşınan Hatun Tuğluk'un cenazesi merkez Atatürk Mahallesi'nde bulunan Asri Mezarlığında defnedildi.

KILIÇDAROĞLU TELEFONLA ARADI

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Aysel Tuğluk' un abisi Alaattin Tuğluk'u telofonla arayarak, "Yaşanan olayları tasvip etmek mümkün değil. Örf ve geleneklerimizde böyle bir durumun olması mümkün değil böyle bir olayın yaşanması bizleri çok üzmüştür çok üzgünüm. Yaşananları kabul etmiyorum. Başsağlığı diliyorum" dedi.

NE OLMUŞTU?

Dün, Aysel Tuğluk'un annesinin Ankara İncek'teki cenazesinde gergin anlar yaşanmış, 15-20 kişilik bir grup cenazenin defnedilmemesini istemişti. Yaşanan gerginliğin ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilmiş, olaylar üzerine definden vazgeçen aile fertleri, cenazeyi yeniden Batıkent Pir Sultan Abdal Cemevine götürmüştü.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara Valisi Ercan Topaca ve emniyet yetkilileri bölgeye gelerek mahalleliye itidal çağrısında bulunmuştu.

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Aysel Tuğluk cenaze