Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunarak soruları yanıtladı.

" AYSEL TUĞLUK'A BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM"

Bozdağ, HDP'li Aysel Tuğluk'un annesinin cenazesinde yaşanan provokasyona ilişkin, "Merhumeye Allah'tan rahmet diliyorum. Aysel Tuğluk'a da başsağlığı diiyorum. Oldukça çirkin bir davranış söz konusu." dedi.

Bozdağ, gündemdeki önemli gelişmelere ilişkin soruları yanıtladı;

Öncelikle Allah'tan rahmet diliyorum. Çok çirkin bir hadise, bizim medeniyet değerlerimizle bağdaşmayan, saygısız ve ölçüsüz bir davranış söz konusu. Oldukça çirkin bir davranış söz konusu. Bunu kabul etmemiz, hoş görmemiz asla mümkün değildir.

20-25 kişilik bir grup bu saygısızlığı, çirkin eylemi yapıyorlar. Hemen güvenlik güçleri müdahale ediyor, olay yerinden uzaklaştırılıyorlar. Daha sonra ailenin kararını bekliyorlar. Aile cenazeyi defnetmekten vazgeçiyor. Bundan sonra valilik bir açıklama yaptı, alınacak karara saygı duyulacağını ifade ettiler. Ailenin kararına göre defin işlemi yapılacaktır.

Cenazenin mezardan çıkarılması, 20-25 kişilik kendini bilmez kişi tarafından yapılmış bir şey değildir. Bunları savunmak için söylemiyorum. Kamuoyunda sanki, böyle bir algı yaratılmaya çalışılıyor. Bunun yanlışlığını ifade etmek için vurgulamaya çalışıyorum. Böyle bir şey yok.

Ben buradan bütün aziz vatandaşlarıma seslenmek istiyorum. Bizim inancımıza göre insanların ölümünden sonra defnedileceği yerde yapılaması gerekenler bellidir. Saygısız davranışlardan uzak durmak lazım. Aksine terör örgütlerini mutlu edecek bir davranıştır. İnsanlarımız arasında provokasyon yapmak isteyen çevrelerin arayıp da bulamadıkları şeylerdir. Bütün milletimizin uyanık olması ve bunlara fırsat vermemesi lazım.

"YAPANLARI LANETLİYORUM"

Buradan bir kez daha bu hadiseyi kınıyorum, yapanları lanetliyorum.

Bakan Soylu da olay mahalline gittiler ve orada cenaze yakınları ile görüştüler.

"SORUŞTURMA YÜRÜTÜLÜYOR"

Şahıslarla alakalı adli tahkikat başlatılmıştır. Soruşturma yürütülüyor, onlar konusunda işlemler yapılacak.

ABD'DEKİ ZAFER ÇAĞLAYAN KARARI

Çok net bir şekilde gözüküyor ki bu bilgilerin başsavcıya Fetullahçı Terör Örgütü üyelerinin Amerika'daki temsilcileri tarafından verildiği anlaşılıyor. Çünkü orada anlatılan konulara baktığımızda Amerika'nın istihbaratı dahi bu kadar detayda olan bir şeyi takip etmesi biraz zor gözüküyor.

ERKEN SEÇİM TARTIŞMALARI

"Muhalefetin kendi beklentilerini ifadesi var ortada ama bir erken seçim söz konusu değildir. Bildiğiniz gibi AK Parti iktidara geldiği günden bugüne kadar seçimleri vaktinde yapmak konusunda bir gelenek de oluşturdu. 2007'de zorunlu birkaç ay erken gidildi ama ondan sonraki seçimlerin hepsi vaktinde yapıldı. Onun için biz bu geleneğimizi devam ettireceğiz. Seçim, 2019'un 3 Kasımında yapılacaktır.

CHP ÇELENGİNİN KALDIRILMASI

Bunlar şehit yakınlarını mahkemelerde, savcılıklarda süründürüyorlar. Şehit yakınları senin çelengini niye orada görmek istemiyor? Sen şimdi PKK'ya bu desteği atarsan, şehit yakınları senin çelengini cenazesine koymaz. Şimdi düşünün, PKK hakkında böyle bir yaklaşım ortaya koyuyor ve teröristlerle ilgili bu değerlendirmeyi yapıyor, öte yandan da şehidin babasını, ablasının kocasını, amcasının çocuklarını 'Bizim çelengimize siz niye bunu yaptınız' diye mahkeme koridorlarında süründürmek için avukatı vasıtasıyla suç duyurusunda bulunuyor. Olacak bir şey mi bu?



CHP'NİN DANIŞTAY'A BAŞVURUSU

Hakimler, savcılar her gün siyasilerle polemiğe giremez ki onların meslekleri de buna izin vermez ama yargı camiasında emin olun Sayın Kılıçdaroğlu ve ekibinin yargı görevi yapanlara bu saygısız üslubundan dolayı çok büyük rahatsızlık var. Hakimler, savcılar mesleğin vakar ve onurunu korumak zorundadır ve onlar koruyorlar.

RUSYA'DAN S-400 ALIMI

Komşumuz Rusya ile bir görüşme başladı. Sayın Cumhurbaşkanımız ile Sayın Putin arasındaki iyi diyalog da bunun hızlı ilerlemesine yol açtı ve Türkiye-Rusya arasında şu anda S-400 füzeleri konusunda anlaşmalar imzalandı, kaporalar ödendi. Bundan sonra süreç devam edecek. Kendi güvenliğimiz bakımından bunu zorunlu görüyoruz. Dolayısıyla burada CHP liderinin memnun olması gereken bir şey var. Çünkü bu füzeler onun da güvenliği için alınıyor, bu ülkenin güvenliği için alınıyor.

"SİHA'LARIN GÖRÜNTÜSÜ ÇOK NET"

Bilgi çok net. SİHA'ların görüntüsü çok net. Uzun zamandır güvenlik güçleri tarafından takip ediliyorlar. Olayın olduğu gün de aynı kişiler, 4 kişi takip ediliyor. SİHA'lar bunları vuruyor. Bunlar silahlı, üzerlerinde silah da var. Diğer kişiler ise bunlarla irtibat içinde olan terör örgütü üyeleri, işbirlikçiler, onlara destek sağlayanlar. Hem silah var hem terör örgütünün elbiseleri var hem de onların terör örgütü üyesi olduğuna dair takipler, soruşturmalar var.

VATANDAŞLIKTAN ÇIKARMA KARARLARI

Bu ne zaman olur veya olur mu, olmaz mı bunu tamamen Bakanlar Kurulu takdir edecektir. Bakanlar Kurulu'na bunun teklifini İçişleri Bakanlığı'nın yapması gerekiyor, kural gereği. Şu anda Bakanlar Kurulumuza bu yönde henüz bir teklif gelmedi, geldiği zaman Bakanlar Kurulu onun değerlendirmesini yapar."