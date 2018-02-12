Söz 33. bölümüyle Star TV'de izleyicisinin karşısına çıktı. Çolak'ın kurduğu tuzak karşısında Tim ne yaptı? Derman'ın Kenan Müdür ve Erdem Yarbay'a karşı bombalı tuzak planından Erdem Yarbay ve Kenan Müdür riskli bir plan yapıyor. Peki, Söz son bölümde neler oldu? Söz 34. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Söz 33. son bölüm özeti ve 34. bölüm fragmanı ile ilgili merak edilenler...

SÖZ 34. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Başrollerini Tolga Sarıtaş, Serhat Kılıç, Mehmet Özgür, Aybüke Pusat, Meriç Aral, Nihat Altınkaya, Burak Sevinç, Görkem Sevindik, Mustafa Yıldıran, Eren Durdem, Aytaç Şaşmaz ve Doğukan Polat'ın paylaştığı Söz 33. bölümüyle ekranlara geldi. Son bölümün ardından izleyiciler gelecek bölümde neler yaşanacağını araştırmaya başladı. Fakat Söz 34. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Söz'ün 34. bölüm fragmanı yayınlandığı an haberimizden izleyebilirsiniz.

SÖZ 33. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Uyuşturucu operasyonunda büyük bir tehlikeyle karşı karşıya olan timi operasyon sonunda kritik bir görev beklemektedir.

Derman’ın planı sonucunda araçlarında bir bombayla kalan Kenan Müdür ve Erdem Yarbay bu kıskaçtan kurtulmak için riskli bir plan yapar. Bu planda timin de kritik bir görevi vardır. İkiye ayrılan tim, bir yandan uyuşturucu dolu kamyonu sağ salim emniyet güçlerine teslim etmek için uğraşırken, diğer yandan Kenan Müdür’ün arabasına koyulan bombayı imha etmek için mücadele eder.

Hastanede ölümle pençeleşen Safiye için artık Bahar’ın yapacağı bir şey yoktur. Üstelik Safiye’nin hayatına mal olan tehlike artık çok daha yakınlarındadır.

Harekatın başka bir safhaya geçmesiyle yeni bir kara birliği sınır dışına sevk edilir. Tim bu sevk sırasında önemli bir görev alır. Çolak’ın time karşı kurduğu tuzağı bertaraf etmek çok kolay olmayacaktır.

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