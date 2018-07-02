Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sözleşmeli öğretmen adayları mülakatları 14 Nisan - 8 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşti. Öğretmen adayları şimdi sözlü sınavı yani mülakatının sonuçlarını merak etmeye başladı. Peki, sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları 2018 ne zaman açıklanacak?

MÜLAKAT SONUÇLARI MEB TARAFINDAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 14 Nisan - 8 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşen sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınavı yani mülakatı yine MEB tarafından açıklanacak. Mülakat sonuçlarına göre 20 bin sözleşmeli öğretmen adayının ataması yapılacak.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz yaptığı açıklamada konuya şu şekilde değindi:

"584 bin öğretmen ataması yapacağız. 20 bin öğretmenin mülakatını tamamladık. 5 bin öğretmenimizin mülakatı daha yapılacak. 20 bininin mülakat sonuçlarını açıklayacağız. 1 Eylül'de atamalarını tamamlayacağız." dedi.