Gaziantep Basketbol: 78 - Yeşilgiresun Belediyespor: 71

GAZİANTEP BASKETBOL: 78 - YEŞİLGİRESUN BELEDİYESPOR: 71



SALON: Karataş Şahinbey

HAKEMLER: Mehmet Keseratar, Alper Özgök, İbrahim Altıntaş



GAZİANTEP BASKETBOL: Denmon 16, Rautins 3, Cherry 14, Balazic 13, Jefferson 20, Altan Erol 2, Alper Özcan, Ruzic 10, Haislip

YEŞİLGİRESUN BELEDİYESPOR: Armstead 17, Enes Berkay Taşkıran 6, Murry 6, Emircan Koşut 1, Gill 22, Ömer Utku Al, İnanç Koç, Doğuş Özdemiroğlu 11, Deyan Ivanov 8



1. PERİYOT: 18-16

DEVRE: 36-36

3. PERİYOT: 57-46

5 FAULLE ÇIKANLAR: 38.28 Balazic (Gaziantep Basketbol), 39.45 Doğuş Özdemiroğlu (Yeşilgiresun Belediyespor)



Ev sahibi takım, karşılaşmanın 5. dakikasında Jefferson'un bulduğu isabetle 5 sayılık farkı yakaladı: 10-5. Geriden gelen konuk takım arka arkaya bulduğu sayılarla farkı azaltsa da ilk periyodu Gaziantep Basketbol 18-16 üstün geçti.



İkinci çeyrekte Yeşilgiresun Belediyespor savunma sertliğini arttırdı ve oyunda dengeyi kurdu. İlk yarının bitmesine 4 dakika kala Armstead'in bulduğu sayı mücadeleye beraberliği getirdi: 25-25. Periyodun kalan bölümü karşılıklı basketlerle geçildi ve devreye de 36-36 eşitlikle girildi.



Maçın ikinci yarısında oyunun kontrolünü tekrar eline alan ev sahibi takım 3. dakikada Jefferson'un atışıyla farkı beşe yükseltti: 43-38. Etkili oyununu sürdüren Gaziantep Basketbol, son periyoda 57-46 önde girdi.



Son periyotta da oyundaki etkisini sürdüren ev sahibi takım, sahadan 78-71 galip ayrıldı.

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