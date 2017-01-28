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Gaziantep Basketbol - Yeşilgiresun Belediyespor
BASKETBOL

Gaziantep Basketbol: 78 - Yeşilgiresun Belediyespor: 71

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Gaziantep Basketbol, Yeşilgiresun Belediyespor'u 78-71 yendi

28 Ocak 2017 Cumartesi, 21:27:46 Güncelleme: 21:30:42

GAZİANTEP BASKETBOL: 78 - YEŞİLGİRESUN BELEDİYESPOR: 71

SALON: Karataş Şahinbey
HAKEMLER: Mehmet Keseratar, Alper Özgök, İbrahim Altıntaş

GAZİANTEP BASKETBOL: Denmon 16, Rautins 3, Cherry 14, Balazic 13, Jefferson 20, Altan Erol 2, Alper Özcan, Ruzic 10, Haislip
YEŞİLGİRESUN BELEDİYESPOR: Armstead 17, Enes Berkay Taşkıran 6, Murry 6, Emircan Koşut 1, Gill 22, Ömer Utku Al, İnanç Koç, Doğuş Özdemiroğlu 11, Deyan Ivanov 8

1. PERİYOT: 18-16
DEVRE: 36-36
3. PERİYOT: 57-46
5 FAULLE ÇIKANLAR: 38.28 Balazic (Gaziantep Basketbol), 39.45 Doğuş Özdemiroğlu (Yeşilgiresun Belediyespor)

Ev sahibi takım, karşılaşmanın 5. dakikasında Jefferson'un bulduğu isabetle 5 sayılık farkı yakaladı: 10-5. Geriden gelen konuk takım arka arkaya bulduğu sayılarla farkı azaltsa da ilk periyodu Gaziantep Basketbol 18-16 üstün geçti.

İkinci çeyrekte Yeşilgiresun Belediyespor savunma sertliğini arttırdı ve oyunda dengeyi kurdu. İlk yarının bitmesine 4 dakika kala Armstead'in bulduğu sayı mücadeleye beraberliği getirdi: 25-25. Periyodun kalan bölümü karşılıklı basketlerle geçildi ve devreye de 36-36 eşitlikle girildi.

Maçın ikinci yarısında oyunun kontrolünü tekrar eline alan ev sahibi takım 3. dakikada Jefferson'un atışıyla farkı beşe yükseltti: 43-38. Etkili oyununu sürdüren Gaziantep Basketbol, son periyoda 57-46 önde girdi.

Son periyotta da oyundaki etkisini sürdüren ev sahibi takım, sahadan 78-71 galip ayrıldı.

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