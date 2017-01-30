Fenerbahçe: 98 - Muratbey Uşak: 89

Fenerbahçe, dün yine ‘birden fazla kazanım’ hedefiyle çıktığı mücadelede Muratbey Uşak’ı geniş rotasyonu kullanarak zorlanmadan geçerken, üst üste 7. sınavını da kazandığı STBSL’de zirvedeki yerini de 16. galibiyetle elden bırakmadı: 98-89



Sarı-Lacivertli takımın coachu Zeljko Obradovic, dün ilk etapta yeni transfer Anthony Bennett’ın artık aktif olarak rotasyonun bir parçası olma yolunda adım atmasını hedeflemişti. Pero Antic’in yerine lig lisansı çıkarılan Bennett da, savunmada biraz daha gayret göstermesi halinde kısa süre içinde bu hayali gerçeğe dönüştürebileceğini 25 dakika içinde 16 sayı, 4 ribaund, 2 asist, 1 top çalma ile takımın en skoreri olarak işaret etti. Bir diğer soru işareti de sakatlığı yüzünden 2 haftadır tribünde olan Ekpe Udoh’un ‘nasıl döneceği’ ile ilişkiliydi. Udoh da ilk çeyreğin sonunda oyuna girer girmez ‘eskisinden daha iyi ve diri’ döndüğünü o müthiş blokları ve pota altındaki bitiriciliğiyle bu soruyu cevapladı. Ancak onun da savunmada bu sezon zaman zaman ‘rahatsız edici’ boyutlarda seyreden yumuşaklığı hala baş ağrıtıyor. Jan Vesely ve Bogdan Bogdanovic’in dinlenme fırsatı bulduğu, Bobby Dixon, Gigi Datome, James Nunnally, Kostas Sloukas hatta Ahmet Düverioğlu gibi yine önemli sorumluluk alan diğer isimlerin de ‘aktif dinlenme’ ile geçirdiği 40 dakikada üzerine kafa yorulması gereken tek konu, oynamaya oynamaya ‘özgüveni gerileyen’ Melih’in neden bu duruma düştüğüydü. Onun da kısa sürede toparlanmasıyla Fenerbahçe’nin hücumda hayli zengin bir seçenek zincirine kavuşacağı şüphesiz...

FENERBAHÇE: 98 Barış Hersek (6), Ekpe Udoh (14), Melih Mahmutoğlu (3), Anthony Bennett (16), Kostas Sloukas (13), Egehan Arna (4), James Nunnally (15), Berk Uğurlu, Nikola Kalinic (4), Bobby Dixon (12), Ahmet Düverioğlu (4), Luigi Datome (7)

MURATBEY UŞAK: 89 Zachary Auguste (16), Mesut Ademoğlu, Berent Kavaklıoğlu (2), Berkay Candan (10), Rolands Freimanis (20), Sarunas Vasiliauskas (8), Brian Ibekwe (10), Shaquille McKissic (3), Süleyman Yavaş

HABERTÜRK SPOR / GÖKHAN TÜRE