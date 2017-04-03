TKBL HABERLERİ
03 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
Fenerbahçe Dikeoulakos
BASKETBOL

Fenerbahçe'de Dikeoulakos dönemi sona erdi

Fenerbahçe, Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü George Dikeoulakos ile yolların ayrıldığını açıkladı

03 Nisan 2017 Pazartesi, 14:49:28 Güncelleme: 19:09:41

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nda, başantrenör George Dikeoulakos ile yollar ayrıldı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımımızın başantrenörü George Dikeoulakos ile bir süredir devam eden görüşmeler sonucunda anlaşılarak sözleşmesi karşılıklı feshedilmiştir." denildi.

Açıklamada, takımla ilgili yeni planlamanın yakın zamanda kamuoyu ile paylaşılacağı belirtildi.

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde 23 haftada aldığı 18 galibiyetle 2. sırada bulunan Fenerbahçe, son maçında deplasmanda Galatasaray'a 89-73 mağlup olmuştu.

FENERBAHÇE KARİYERİ
Sarı-lacivertli ekibin başına ilk defa 2011-2012 sezonunda geçen Dikeoulakos, takımıyla lig şampiyonluğu yaşamıştı. Fenerbahçe, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'ni ise dördüncü tamamlamıştı.

Daha sonra bir dönem Rusya'nın Nadezhda takımında görev yapan, 2015-2016 sezonunda 2. kez Fenerbahçe'nin başına geçen Dikeoulakos, takımıyla lig, Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonlukları yaşamıştı. Sarı-lacivertliler aynı sezon FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'ni üçüncü tamamlamıştı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Advocaat'tan teşekkür!
FUTBOL

"Ligdeki durumumuz ne olursa olsun..."
Fenerbahçe'nin yeni hocası Fırat Okul
FUTBOL

Yeni hoca belli oldu!
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları ne zaman, saat kaçta?
FUTBOL

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı
Beşiktaş zorlu viraja girdi
FUTBOL

Beşiktaş zorlu virajda