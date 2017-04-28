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Banvit finalde

Banvit, Şampiyonlar Ligi'nde Monaco'yu 83-74 yenerek finale yükseldi

28 Nisan 2017 Cuma, 21:02:18 Güncelleme: 21:41:51

Banvit: 83 - Monaco: 74
Salon: Santiago Martin Arena
Hakemler: Srdan Dozai (Hırvatistan), Marek Cmikiewicz (Polonya), Tomas Jasevicius (Litvanya)
Banvit: Muric, Theodore 21, Chappell 10, Orelik 16, Vidmar 12, Kulig 7, Tolga Geçim 4, Furkan Kormaz 13, Hasan Emir Gökalp
Monaco: Wright 7, Aboudou, Fofana 2, Medley 9, Shuler 20, Davies 5, Bost 10, Gladyr 8, Ouattara 11, Sy 2, Rigot, Ouattara
1. Periyot: 14-23
Devre : 37-45
3. Periyot: 55-53
Beş faulle çıkanlar: 39.38 Bost, 39.45 Gladyr (Monaco)

FIBA Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final ilk maçında Fransa'nın Monaco takımını 83-74 yenen Banvit, finale yükselen ilk takım oldu.

Karşılaşmaya iyi başlayamayan Banvit, özellikle hücumda istediği gibi organize olamadı. İlk 5 dakikayı 9-3 geride geçen Banvit, 5 dış atış denemesinde de başarılı olamadı. Monaco, 8. dakikanın ardından farkı 13 sayıya (21-8) çıkardı. Fransız ekibinin sert savunmasına karşı oyun üretmekte zorlanan ve top kayıpları yapan Bandırma temsilcisi, ilk periyodu 23-14 geride tamamladı.

İkinci çeyrekte isabetli atışlarla sayı üretmeye başlayan Banvit, 15. dakika sonunda farkı 5 sayıya indirdi: 30-25. Savunmada hatalar yapan ve dış atışlardaki başarısızlığını sürdüren Banvit, soyunma odasına 45-37 geride gitti.

Üçüncü periyodun başlarında iki takım da sayı bulmakta zorlandı. Bu çeyreğin ilk 5 dakikalık bölümünde Banvit 4, Monaco ise sadece 2 sayı atabildi. Chappell'in isabetli atışlarıyla farkı azaltmaya başlayan, savunmada ise daha dikkatli oynayan Banvit, Orelik'in son saniyedeki basketiyle final periyoduna 55-53 önde girdi.

Son periyoda etkili başlayan Banvit, 31. dakikada farkı 5 sayıya çıkardı: 60-55. Banvit'in hücumda art arda yaptığı bireysel hataları iyi değerlendiren Monaco, 33. dakikada skora dengeyi getirdi: 60-60. Her iki takımın art arda bulduğu dış atışların sonrasında 35. dakika Banvit'in 69-68'lik üstünlüğünde geçildi. Uyguladığı sert savunma ile rakibine hücum şansı vermeyen Banvit, Furkan'ın 3 sayılık basketleriyle karşılaşmada son 1 dakika 55 saniyeye 75-60 önde girdi. Kalan bölümde skor avantajını korumayı başaran Banvit, karşılaşmadan 83-74 galip ayrıldı.

Banvit'te 21 sayı ile maçı tamamlayan Theodore, karşılaşmanın en skorer oyuncusu oldu.

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