Yakın Doğu Üniversitesi'nde 3 kupa sevinci

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) temsilcisinin Türkiye Kupası ve FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın ardından Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde de şampiyonluğa ulaşmasıyla ilgili Maslak Spine Tower'da basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıya Yakın Doğu Üniversitesi Kulübü Başkanı Işık Eyigüngör, Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan Günsel ile takımın başantrenörü Zafer Kalaycıoğlu katıldı.

Elde ettikleri başarıda oyuncular, teknik ekip ve yönetim halinde aile olmalarının etkisine değinen Eyigüngör, "Bu sezon 3 kulvarda yarışacağımızı biliyorduk. Ona göre bir kadro kurduk. Sezon başından beri kızlarımız, teknik ekip, yöneticiler bir aile olduk. Üç kupa hedefini koyduk. Şampiyon olacağımıza inanıyorduk. Üç kupayı KKTC'nin yıldızı olan 30 bin öğrencisi, bin 450 lisanslı sporcusu bulunan Yakın Doğu Üniversitesi'ne kazandırdılar. Bu büyük başarıları getirdikleri için kızlarımın alnından öpüyorum. Koçumuz Zafer Kalaycıoğlu, genel koordinatörümüz Murat Tümer ve bütün ekibine teşekkür etmek istiyorum." diye konuştu.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın Yakın Doğu Üniversitesi'nin oyuncularını ayarttığıyla ilgili iddialarına değinen Eyigüngör, "Transferlerle ilgili her kulüp için bu dedikodular çıkıyor. Teklif ettiğimiz söylenen sporcular, kendi kulüpleriyle sözleşme yaptı. Kulübümüzü yukarılara çıkarmak için tabii ki transfer yapacağız. Sözleşmesi olan sporcuları alma şansımız yok. Sözleşmesi biten oyuncular, istediği her kulübe gidebilir." ifadelerini kullandı.

Işık Eyigüngör, gelecek sezon da maçlarını Caferağa Spor Salonu'nda oynayacaklarını vurgulayarak, "Çok güzel bir seyirci yakaladık. Kadın seyirciler var. Maçlarımızda hiç küfür olmuyor. Kadının girdiği yerde her zaman bir güzellik olur. Bu, artarak devam edecek. En büyük amaçlarımızdan biri kadınlarımıza destek olmaktır." şeklinde görüş belirtti.

Galatasaray'da forma giyen Cansu Köksal'ı transfer ettiklerini aktaran Eyigüngör, şunları kaydetti:

"Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulübünde transfer bitmez. FIBA Kadınlar Avrupa Ligi, ayrı bir kulvar. Gelecek sezon Türkiyemizi Fenerbahçe, Galatasaray ve Yakın Doğu Üniversitesi temsil edecek. Üç yabancı, iki de Türk oyuncuyla kadromuzu güçlendireceğiz. Şu anda Galatasaray'da oynayan 1994 doğumlu Cansu Köksal ile anlaştık. Kendisi, takımımızda olacak. Milli takımdan döndükten sonra sözleşmemizi yapacağız. Cansu, yetenekli ve geleceği olan bir oyuncu. Kulübümüze geldikten sonra basketbolunu ileri götürecek ve milli takıma faydaları olacaktır."

GÜNSEL: SESİMİZİ DUYURABİLDİK

Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan Günsel, ambargo altındaki KKTC'nin sesini duyurabilme şansı yakaladıklarını söyledi.

Türkiye Ligi'nde mücadele ederek Avrupa kupalarına katılabildiklerini hatırlatan Günsel, "KKTC takımı olarak buralarda oynayabilmek, sesimizi duyurabilme şansı veren anavatanımıza, Türkiyemize teşekkür ediyorum. Federasyonumuza, Gençlik ve Spor Bakanlığına tekrar tekrar teşekkür etmeyi borç biliyorum." diye konuştu.

KKTC'nin ambargo altında olduğuna değinen Günsel, şöyle devam etti:

"Ambargolar altında bir ülke olarak anavatanımız bize FIBA Kadınlar Avrupa Kupası şampiyonu olabilme fırsatı verdi. Bugünlerde kapalı ama Wikipedia'ya kendi küçük ve tanınmayan ülkemizin bayrağını koyabildik. Bunlar, kıtalıların çok kolay algılayamayacağı duygular. Hem anavatanımızın verdiği fırsatla sesimizi duyurduk hem de adalıların da kıtalılar kadar yetenekli ve istersek bir şeyleri yapabileceğimizi gösterdik. Kıbrıs'ta öğrenilmiş bir çaresizlik var. Bizim amacımız bunların delinmesi."

Temel amaçlarının maçlarını KKTC'de oynayabilmek olduğunu vurgulayan İrfan Günsel, "Temel amacımız KKTC'de oynayabilmek. Orada maçlar için spor salonu inşa ettik. Türkiyemizde tesisleşmek, bizi temel amacımızdan uzaklaştırır. Burada Türkiye basketboluna ve sporuna katkıda bulunmak için varız. Aslolan Yavru Vatan'ın da sporunu hak ettiği yere getirebilmek. Ambargolarına toplu iğne başı kadar da olsa bir delik açabilmek. İlk günden beri, maçlarımızı Lefkoşa'da oynamak için mücadele veriyoruz. İlk gün yeni kurulmuş bir kulüp olarak, bugün 3 kupa sahibi bir kulüp olarak veriyoruz. Bu, bugün veya yarın olmayabilir ama istemekten vazgeçersek hiçbir zaman olmayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

KALAYCIOĞLU: KISA ZAMANDA ÇOK BÜYÜK İŞLER BAŞARDIK

Yakın Doğu Üniversitesi'nin başantrenörü Zafer Kalaycıoğlu ise kısa zamanda büyük işler başardıklarını dile getirdi.

Elde ettikleri başarıyı KKTC'ye gittiklerinde daha iyi anladıklarını belirten Kalaycıoğlu, "Yakın Doğu Üniversitesi olarak kısa zamanda çok büyük işler başardık. Bu kadar kısa sürede böyle büyük bir başarı, az görülür bir örnek. Kıbrıs halkının duygularını FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nı götürdüğümüzde çok iyi anladık. Çok duygulandık ve mutluluğumuz daha da arttı. Onlara bu mutluluğu yaşattığımız için gurur duyuyorum." diye konuştu.

Gelecek sezon FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde mücadele edeceklerini kaydeden deneyimli başantrenör, "Hedefimiz, büyüdü. Bunu biraz daha ileri götürmek istiyoruz. İnşallah sabun köpüğü gibi geçmeyecek bir başarı silsilesi olacaktır. Gelecek sezon finalde yine Fenerbahçe'yi istiyoruz. Oynarsak kendimizi başarılı addedeceğiz. Çok zor bir hedef ama FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'e kalmayı amaçlıyoruz. Orası başka bir kulüp. O kulübün üyesi olmak ve onu başarmak kolay değil. O gruba biz de dahil olarak, bu başarımızı ilk başta Dörtlü Final ve ligde final oynayarak taçlandırmak istiyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.

Basın toplantısı sonrasında Eyigüngör, Günsel ve Kalaycıoğlu, bu sezon kazanılan FIBA Kadınlar Avrupa Kupası, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi şampiyonluk kupası ve Türkiye Kupası ile basın mensuplarına poz verdi.