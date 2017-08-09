Robert Lowery, Antalyaspor'da

Antalyaspor, deneyimli skorer guard Robert Lowery ile anlaştı. Kariyerine 2007 yılında Dayton takımında başlayan Robert Lowery J.R., Best Balıkesir, Trapani (İtalya), Alba Berlin (Almanya), BC Astana (Kazakistan) takımlarının formalarını terletti.
30 yaşındaki 1.88 boyundaki Amerikalı oyuncu Robert Lowery J.R., geçtiğimiz sezon BC Astana takımında 22 maçta 14.1 sayı, 3.9 asist, 3.2 ribaund ortalamasıyla oynadı.
- Antalyaspor Basketbol Takımı
- Robert Lowery
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