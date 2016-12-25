Çaykur Rizespor: 0 - Osmanlıspor: 1 | MAÇ SONUCU

SÜPER LİG HEYECANI HTSPOR'DA. ÇAYKUR RİZESPOR - OSMANLISPOR MAÇININ TÜM DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ...



Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Çaykur Rizespor evinde Osmanlıspor ile karşılaştı.



ilk 45 dakika boyunca fazla pozisyonun yaşanmadığı mücadelede 36'da Osmanlıspor Webo ile golü buldu ancak hakem Cüneyt Çakır 'ofsayt'a hükmederek golü geçersiz saydı. İki takım ikinci yarıda da kontrollü bir futbol sergiledi.



65'te Osmanlıspor ceza sahası içerisinde tarihe geçecek bir pozisyon yaşandı. Kaleci Karcemarskas'ın topa elle müdahalesini başka bir Osmanlısporlu oyuncunun yaptığını düşünen yan hakem Bahattin Duran'ın uyarısı sonrası Cüneyt Çakır penaltı noktasını işaret etti. Topun başına geçen Jantscher'in vuruşunda Karcemarskas önleyerek gole izin vermedi.

Dakikalar 90+1'i gösterdiğinde ise bu kez Delarge'ın yerde kalması sonrası Osmanlıspor penaltı kazandı. Musa Çağıran attığı golle Osmanlıspor'a galibiyeti getiren isim oldu.



Bu sonuçla Osmanlıspor puanını 26, Çaykur Rizespor ise 13 yaptı.





ÇAYKUR RİZESPOR-OSMANLISPOR

STAT: Çaykur Didi

HAKEMLER: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

ÇAYKUR RİZESPOR: Diallo, Orhan Ovacıklı (Dk.17 Mehmet Akyüz), Oboabona (Dk. 79 Petrucci), Yakoubi, Özgür Çek, Saadane, Robin Yalçın, Janster (Dk. 87 Dhurgham İsmail), Tuszynski, Oğulcan Çağlayan, Kweuke

OSMANLISPOR: Karcemarskas, Vrsajevic, Numan Çürüksu, Prochazka, Tiago Pinto, Umar (Dk. 73 Delarge), Mehmet Güven (Dk. 80 Maher), Musa Çağıran, Ndiaye, Regattin, Webo (Dk. 89 Erdal Kılıçarslan)

GOL: Dk. 90+1 Musa Çağıran (penaltıdan) (Osmanlıspor)

SARI KARTLAR: Dk. 3 Robin Yalçın, Dk. 45+2 Oğulcan Çağlayan, Dk.76 Tuszynski (Çaykur Rizespor), Dk. 23 Musa Çağıran (Osmanlıspor)

İLK YARIDAN POZİSYONLAR

2. dakikada Umarın ara pasında ceza sahası sağ çaprazında Regattinin yerden sert şutunda, top yandan auta gitti.

12. dakikada kazanılan serbest vuruşta Regattinin sağdan ceza sahası içerisine ortasında iyi yükselen Musa Çağıranın kafa vuruşunda, yan direkten oyun alanına dönen topu defans oyuncuları uzaklaştırdı.

27. dakikada Umarın caza sahası üzerine yerden pasında Ndiayenin gelişine vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Dialloda kaldı.

41. dakikada defansın uzaklaştırmaya çalıştığı topu ceza yayı üzerinde önünde bulan Saadanenin gelişine şutunda, defansa çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı.

İlk yarı 0-0 sonuçlandı.

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

47. dakikada Mehmet Güvenin yaklaşık 25 metreden sert şutunda kaleci Diallo, sağından filelere gitmekte olan meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı.

58. dakikada kazanılan faul atışında ceza sahası sağ çaprazında Tiago Pintonun vuruşunda top üsten auta çıktı.

67. dakikada Çaykur Rizespor lehine verilen penaltı kararı tartışmalara neden oldu. Özgür Çekin soldan ceza sahası içerisine ortasında oluşan karambolde, hakem Cüneyt Çakır, yardımcı hakem Bahattin Duranın uyarısıyla, elle oynama gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. Bu pozisyonda Osmanlısporlu futbolcular, topun kaleci Karcemarskasın eline çarptığı yönünde Cüneyt Çakıra yoğun biçimde itirazda bulundu. Jansterin kullandığı penaltı atışında Karcemarskasın çeldiği topu Prochazka kornere gönderdi.

68. dakikada kazanılan köşe vuruşunda Jansterin sağdan ceza sahası içerisine ortasında iyi yükselen Yakoubunun kafa vuruşunda Karcemarskas, bir kez daha filelere gitmekte olan topu çelmeyi başardı.

90. dakikada Osmanlıspor penaltı kazandı. Delarge, ceza sahası içinde Mehmet Akyüz ile girdiği ikili mücadelede yerde kalınca hakem Cüneyt Çakır bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. 90+1. dakikada atışı kullanan Musa Çağıran, topu filelere gönderdi: 0-1

Karşılaşma Osmanlısporun 1-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.