Kayserispor: 2 - Kardemir Karabükspor: 0 | MAÇ SONUCU

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Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Kayserispor sahasında Kardemir Karabükspor'u ağırladı.



Karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler, 15. dakikada Karabükspor'da Dany'nin topa elle müdahale ettiğine hükmederek oyuncuya kırmızı kart ve Kayseri lehine penaltı kararı verdi. Karabüksporlu futbolcular uzun süre itiraz etse de karar değişmedi.



Penaltı atışını gole çeviren Deniz Türüç takımını 1-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu sonuçla tamamlandı.

İkinci yarıda skordaki üstünlüğünü sürdüren Sarı-Kırmızılılar, 84'te Welliton ile durumu 2-0'a getirdi ve mücadele de böyle sona erdi.



Bu sonuçla Kayserispor puanını 12 yaparken, Karabükspor ise 18 puanda kaldı.

7 MAÇ SONRA KAZANDI!

Spor Toto Süper Lig'de 16. haftada Kardemir Karabükspor'u 2-0 yenen Kayserispor, 7 maç aradan sonra ligde 3 puan elde etti.

Ligin sekizinci haftasında 21 Ekim'de deplasmanda Gaziantepspor'u 2-1 yenen sarı-kırmızılılar, daha sonra oynadığı 7 karşılaşmada galip gelemedi. Bu süreçte Osmanlıspor ile berabere kalan Kayseri temsilcisi, Antalyaspor, Gençlerbirliği, Aytemiz Alanyaspor, Trabzonspor, Atiker Konyaspor ve Adanaspor'a yenildi.

Süper Lig'de 15. haftayı 9 puanla 18. ve son sırada geçen Kayserispor, Kardemir Karabükspor galibiyetiyle 12 puana ulaşarak 16. sıraya yükseldi.

Kayseri temsilcisi, ligde ikinci bölümün başlayacağı 17. haftada, lider Medipol Başakşehir'e konuk olacak.

KAYSERİSPOR - KARABÜKSPOR: 2 - 0

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Halil Umut Meler, Erdinç Sezertam, İlker Takpak

Kayserispor: Muammer Yıldırım, Levent Gülen (Dk. 54 Stevanovic), Kana Bıyık, Mabiala, Anıl Karaer, Mijailovic, Sow, Deniz Türüç (Dk. 72 Murat Duruer), Nakoulma (Dk. 89 Mert Ilıman), Umut Bulut, Welliton

Kardemir Karabükspor: Adriano, Kerim Zengin (Dk. 89 Hakan Aslantaş), Dany, Barış Başdaş, Latovlevici, Kokalovic, Ceyhun Gülselam, İlhan Depe (Dk. 18 Gaman-Dk. 89 Lazarevic), Traore, Zec, Yatabare

Goller: Dk. 17 (Penaltıdan) Deniz Türüç, Dk. 84 Welliton (Kayserispor)

Kırmızı kart: Dk. 15. Dany (Kardemir Karabükspor)

Sarı kartlar: Dk. 37 Deniz Türüç, Dk. 59 Mabiala (Kayserispor), Dk. 45 Ceyhun Gülselam, Dk. 59 Barış Başdaş (Kardemir Karabükspor)