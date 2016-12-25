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Galatasaray'da Yasin Öztekin ve Bruma birbirine girdi

Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor maçı sonrası Yasin Öztekin ile Bruma arasında pas kavgası çıktı

25 Aralık 2016 Pazar, 21:44:40 Güncelleme: 23:53:43

Galatasaray'ın Aytemiz Alanyaspor'u 5-1 yendiği maçın ardından soyunma odasında iki yıldız isim pas kavgası yüzünden tartıştığı öğrenildi.

Sarı-kırmızılı futbolculardan Yasin Öztekin ile Bruma arasında pas kavgası sebebi ile soyunma odasında birbirini üzerine yürürken araya takım arkadaşları ve teknik direktör Jan Olde Riekerink'in girdiği belirtildi.

Tartışma araya girenler sayesinde büyümeden önlendi

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YORUMLAR 2
  • Misafir 9 saat önce
    Yasin sonuna kadar haklı
  • Misafir 10 saat önce
    Öztekin iyice ipin ucunu kaçırdı
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