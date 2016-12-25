Galatasaray'da Yasin Öztekin ve Bruma birbirine girdi

Galatasaray'ın Aytemiz Alanyaspor'u 5-1 yendiği maçın ardından soyunma odasında iki yıldız isim pas kavgası yüzünden tartıştığı öğrenildi.



Sarı-kırmızılı futbolculardan Yasin Öztekin ile Bruma arasında pas kavgası sebebi ile soyunma odasında birbirini üzerine yürürken araya takım arkadaşları ve teknik direktör Jan Olde Riekerink'in girdiği belirtildi.





Tartışma araya girenler sayesinde büyümeden önlendi