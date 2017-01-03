İSPANYA HABERLERİ
03 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
James Rodriguez Real Madrid
FUTBOL

James Rodriguez, Real Madrid'den ayrılacak mı?

Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane, takımdan ayrılması gündemde olan James Rodriguez'in eflatun-beyazlı formayı giymeye devam edeceğini söyledi

03 Ocak 2017 Salı, 17:18:49 Güncelleme: 17:23:23

Sevilla ile yarın karşılaşacakları İspanya Kral Kupası son 16 turu ilk maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Zidane, transfer söylentileri hakkında futbolcusuyla konuştuğunu belirterek, "Rodriguez bana dünyanın en iyi takımında oynamaktan mutlu olduğunu söyledi. Bu açıklamadan sonra daha fazla konuşulacak bir şey olduğunu düşünmüyorum. Real Madrid'in önemli oyuncularından biri. Hedeflerimiz doğrultusunda birlikte çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

FIFA Yılın Teknik Direktörü Ödülü için İtalyan Claudio Ranieri ve Portekizli Fernando Santos ile adaylar arasında yer alan Fransız çalıştırıcı, "Ödülü alamamam benim için sürpriz olmaz. Diğer meslektaşlarımın ödülü kazanması normal bir durum olur, çünkü teknik direktörlüğe yeni başladım. Daha çok çalışmalı ve kendimi geliştirmeliyim" değerlendirmesinde bulundu.

Bu arada Real Madrid Kulübünden yapılan açıklamada, Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun Sevilla'yı ağırlayacakları maçın 19 kişilik kadrosunda yer almadığı bildirildi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Galatasaray, Hamit Altıntop'un sözleşmesini feshetti!
FUTBOL

Galatasaray'da flaş bir ayrılık daha!
Türk futbolunun büyük stat hamlesi
FUTBOL

Dünya Türkiye'yi konuşacak!
Günün transfer haberleri (3 Ocak 2017)
FUTBOL

Fenerbahçe için olay iddia!
Birce Akalay ile Sarp Levendoğlu boşanıyor iddiası
MAGAZİN

Ünlü çiftten kötü haber!