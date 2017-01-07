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West Ham United - Manchester City
FUTBOL

West Ham United: 0 - Manchester City: 5 | MAÇ SONUCU

FA Cup'un 3. turunda Manchester City deplasmanda Slaven Bilic'in takımı West Ham United'ı 5-0 yenerek kupanın dışına itti

07 Ocak 2017 Cumartesi, 00:28:12 Güncelleme: 00:45:09

İngilter FA Cup'un 3. turunda Slaven Bilic'in çalıştırdığı West Ham United evinde Manchester City'i ağırladı.

İlk 30 dakikalık bölümde gol sesinin çıkmadığı maçta City'nin 33'te Toure, 41'de Nordtveit (kk) ve 43'te Silva'nın golleriyle West Ham devreye 3-0 geride gitti.

İkinci yarıda da üstün oyununu sürdüren Manchester'ın Mavileri, 50. dakikada Aguero ve 84'te Stones''un golüyle sahadan 5-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla Manchester City adını 4. tura yazdırırken, West Ham ise kupaya veda etti.

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