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Pylyp Budkivsky
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Budkivsky: Beşiktaş’ın teklifinden bilgim yok

Beşiktaş’ın forvet için düşündüğü isimlerden olan Pylyp Budkivsky açıklamalarda bulundu

11 Ocak 2017 Çarşamba, 00:10:51 Güncelleme: 09:02:46

Ajansspor’daki habere göre Anzhi ile 2017 yazına kadar sözleşmesinin olduğunu belirten Ukraynalı futbolcu, “Bonservisim Shakhtar’da ama ileride ne olacağı belli olmaz. Beşiktaş’ın teklifi ile ilgili ise bilgim yok. Eğer varsa bunu menajerim ve Shakhtar bilir” diye konuştu. Öte yandan Kartal’ın santrfor için diğer alternatifleri Mario Mandzukic ve Jackson Martinez’den kötü haber geldi. Juventus’un Mandzukic’i bırakmak istemediği, Martinez’in de Çin’de yıllık 15 milyon Euro kazanmasının en büyük engel olduğu ifade edildi.

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