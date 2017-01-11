"Antalyaspor'un Eto'o kararına saygılıyız"

Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Antalyaspor'dan Samuel Eto'o transferi için devreye girdiklerini ancak Antalyaspor'un oyuncusunu satmama kararı aldığını ifade etti.



Samuel Eto'o'nun listelerinde olduğunu ancak yeni bir girişim yapmayacaklarını bildiren İstanbul Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, "Antalyaspor'a Samuel Eto'o için transfer teklifi yaptık ama satmama kararı aldılar. Bu karara saygı duyuyoruz. Eto'o transferinde net değildik, bizden de istenen oyuncular vardı. Eto'o'nun Antalyaspor'da kalması daha hayırlı oldu" dedi.



Göksel Gümüşdağ şampiyonluk iddialarını yorumlarken, "İşimiz kolay değil. Ligin son haftalarında her şeyi daha net konuşuruz" ifadelerini kullandı.

(Ntvspor)