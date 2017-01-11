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Hırvatistan Real Madrid Luka Modric
FUTBOL

Hırvatistan'ın en iyisi 5. kez Luka Modric

Real Madrid'in 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Modric, ülkesinde 5. kez yılın futbolcusu ödülüne layık görüldü

11 Ocak 2017 Çarşamba, 15:50:38 Güncelleme: 15:52:40

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Real Madrid'de forma giyen Luka Modric, ülkesi Hırvatistan'da yılın futbolcusu seçildi.

Real Madrid'in internet sitesinden yapılan açıklamada, eflatun-beyazlılar ile 2016'da UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası zaferleri yaşayan 31 yaşındaki Modric'in, yılın futbolcusu ödülüne layık görüldüğü bildirildi.

Gerçekleştirilen oylama sonucunda İspanyol temsilcisi Barcelona'da forma giyen Ivan Rakitic ile İtalya'nın Juventus takımında görev yapan Mario Mandzukic'i geride bırakan Luka Modric, 2007, 2008, 2011 ve 2014'ün ardından bu ödülü 5. kez kazanma başarısı gösterdi.

FIFA ile Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği (FIFPro) tarafından belirlenen 2016 yılının 11'inde de kendine yer bulan deneyimli oyuncu, başkent temsilcisiyle bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 17 karşılaşmada bir gol, 4 asistlik performans ortaya koydu.

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