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Senegal: 2 - Zimbabwe: 0
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Senegal: 2 - Zimbabwe: 0

2017 Afrika Uluslar Kupası B Grubu'ndaki ikinci karşılaşmasında Senegal, Zimbabwe'yi 2-0 yendi

19 Ocak 2017 Perşembe, 23:56:51 Güncelleme: 20 Ocak 2017 Cuma, 00:02:19

Gabon'un Franceville kentinde oynanan mücadelede Senegal'e galibiyeti getiren golleri, 9. dakikada Liverpool'un yıldız futbolcusu Sadio Mane ve 14. dakikada Henri Saivet attı.

Bu skorla, Senegal gruptan çıkmayı garantiledi.

Senegal Milli Takımı'nda Çaykur Rizesporlu kaleci Abdoulaye Diallo ve Aytemiz Alanyasporlu Lamine Gassama 90'ar dakika sahada kalırken, Fenerbahçe'nin golcüsü Moussa Sow 63. dakikada oyuna dahil oldu. Osmanlısporlu Alfred N'Diaye ise oynamadı.

 

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