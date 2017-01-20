UEFA tarafından 2024 yılında düzenlenecek 17. Avrupa Futbol Şampiyonası için yarış başladı. Almanya Futbol Federasyonu (DFB) Başkanı Reinhard Grinkel, resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Almanya'nın Euro 2024 için adaylığını açıkladı. Frankfurt şehrinde yapılan toplantıda oybirliğiyle alınan karar sonrası resmi deklarasyonun son tarih olan 3 Mart 2017'de UEFA'ya iletileceği açıklandı.

DFB kararına göre Almanya turnuvaya 10 stadyum ile başvuruda bulunacak. Daha önce Euro 88 ve 1974 Dünya Kupası'nı düzenleyen Almanya son olarak 2006 Dünya Kupası ev sahipliğini yapmış fakat 2006 komitesi, İsviçre merkezli federal soruşturmada FIFA ile bağlantılı ödemelerdeki usulsüzlük araştırmasının da unsurlarından biri olarak anılmıştı.

Federasyon tarafından yapılan açıklamada Uluslararası Şeffaflık Örgütü yetkililerinden kurum olarak başvuru sürecine eşlik etmesinin istendiği belirtilerek seçimlerin açık, adil ve şeffaf bir tutumla yapılacağı söylendi.

Başkan Reinhard Grindel adaylık hakkında şu açıklamada bulundu.

2024 Avrupa Şampiyonası, tüm Alman futbolu için önemli bir lokomotif proje olacak, olası 10 ev sahibi şehrin şeffaf ve mantıklı bir şekilde seçileceğinden emin olmak için büyük özen gösterilecek, birinci sınıf bir iş yapacağız. Almanya'nın ekonomik ve ekolojik olarak sağlam bir Avrupa Şampiyonası düzenlemek için altyapısı ve uzmanlığı var. Turnuvayla ilgili güçlü argümanlarımızı tüm gayretimle kabul ettirebilmek için uluslararası düzeyde çalışacağım.

Alman usulü aday şehir seçimi

Şehirlerin seçimi konusunda Almanya'da ulusal bir başvuru prosedürü takip edilecek. Medyaya ayrılan bölümler ve görüş sorunu olan satılamayacak koltuklar çıkarıldıktan sonra en az 30 bin kapasiteye sahip olan statlardan 17 Şubat 2017 tarihine kadar resmi başvuru istenecek.

UEFA tarafına olan başvuru yükümlülüklerinin 17 Mart 2017 tarihinde yerine getirilmesinin ardından, Almanya Futbol Federasyonu bu yılın Nisan başında ilgili stadyumlara şartları sunacak ve 12 Haziran 2017 tarihinde, hâlâ ilgilenen statlardan, tüm dokümanlarını teslim etmeleri istenecek.

15 Eylül 2017 tarihinde ise federasyon, UEFA başvuru dosyasına koyacağı statları seçmiş olacak.

Euro 2024 için aday olmayı düşünen tüm ülkeler için son başvuru günü 27 Nisan 2018. Ev sahibi ülke ise Eylül ayında açıklanacak.

Türkiye'nin adaylığı

2008 ve 2012 için adaylık başvurularında başarılı olmayan, 2016 şansını ise 1 oyla kaçıran Türkiye Futbol Federasyonu daha önce 2020 için aday olmayacağını açıklamış ve yarı finaller ve finaller için değil yeni yapılan statlarla tüm bir turnuvayı üstelenecek altyapısı olduğunu belirterek 2024 için çalışmalara başladığını Nisan 2014'te yaptığı resmi açıklamada duyurmuştu.

UEFA tarafından son olarak açıklanan 2015 Kulüp Değerlendirme Raporu'nda Türkiye için en dikkat çekici notlardan biri stadyum konusundaki atılımdı. TFF Başkanvekili görevinin yanı sıra FIFA, UEFA İlişkileri ve Dış İlişkiler Sorumlusu görevini yürüten Servet Yardımcı, "Türkiye'nin hem futbol hem de tesisleşme açısından böyle bir turnuvanın sadece yarı final ve finalleri değil tamamını üstlenecek bir noktada olduğuna inanıyoruz. Özellikle son dönemde 28 yeni stadyumun Gençlik ve Spor Bakanlığı, belediyelerimiz ve TOKİ tarafından Türk sporuna kazandırılmakta olduğunu hatırlatmak isteriz." ifadelerini kullanmıştı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de son 3 yılda açılan 10 stadın yanı sıra 2017 yılında açılması beklenen 9, inşaatı devam eden ise 4 stat bulunuyor. 26 şehirde projelenen toplam 30 stat arasında 30 bin ve üzeri kapasiteye sahip 11 tesis bulunmakta.

2024 ilgilenen ülkeler arasında Hollanda'nın yanı sıra Danimarka, İsveç, Norveç, Finlandiya birlikteliğinden oluşan İskandinav ortaklığı da var. Öte yandan İskandinavların şansı UEFA'nın en fazla iki ev sahibi ülkeye turnuvaya doğrudan katılım hakkı tanımasından dolayı mümkün görünmüyor. 2018 Dünya Kupası'nı düzenleyecek olan Rusya'nın da Estonya ile birlikte 2024 için aday olabileceği belirtiliyor.

Otoritelere göre Türkiye ile daha önce İngiltere için 2020 yarı final ve final adaylığından vazgeçen Almanya, bir sürpriz çıkmadığı takdirde, yarışta en büyük şansa sahip ülkeler.