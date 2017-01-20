Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'den hain terör saldırısına tepki

BEŞİKTAŞ

"Fırat Kalkanı harekatının 150'nci gününde El Bab bölgesinde teröristlerin bomba yüklü araçla düzenlediği hain terör saldırısında 5 askerimizin şehit olduğunu, 9 askerimizin ise yaralandığını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.



Milletimiz için terör ile yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da fedakarca mücadele eden, bu uğurda canını feda etmekten çekinmeyen, gazi olan kahraman askerlerimize minnet borçluyuz.



El Bab'da şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne başsağlığı diler, yaralı askerlerimize acil şifalar temenni ederiz." ifadeleri kullanıldı.



GALATASARAY

"Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında kuşatılan Suriye'nin El Bab kenti çevresindeki mehmetçiklerimize yapılan saldırıda şehit düşen askerlerimizin olduğunu üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.



Vatan savunması için şehit olan mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tüm Türk milletine başsağlığı, yaralı askerlerimize ise acil şifalar diliyoruz.



Ülkemizdeki insanlık düşmanı saldırıları engellemek için gösterilen bu çabalar sonucu hainliklerini arttıran terör örgütlerine karşı yürütülen onurlu harekata karşılık yapılan saldırıların kahraman askerimizin ve milletimizin dirayetini zayıflatacağını sananların büyük bir yanılgı içinde olduğunu bir kez daha hatırlatırız."



FENERBAHÇE

"Suriye'nin El Bab bölgesinde görevde olan askerlerimize yapılan hain saldırı sonucu 5 askerimizin şehit olduğunu, 9 askerimizin ise yaralandığını büyük bir üzüntüyle öğrendik.



Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, Suriye'nin El Bab bölgesinde görevde olan askerlerimize yapılan hain saldırı sonucu 5 askerimizin şehit olduğunu, 9 askerimizin ise yaralandığını büyük bir üzüntüyle öğrendik.



Kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet, başta acılı aileleri olmak üzere tüm ulusumuza başsağlığı, yaralı askerlerimize ise acil şifalar diliyoruz."

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER