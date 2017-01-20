GALATASARAY HABERLERİ
20 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
Beşiktaş Galatasaray Fenerbahçe DEAŞ El Bab terör saldırısı
FUTBOL

Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'den hain terör saldırısına tepki

DEAŞ'ın düzenlediği hain terör saldırısı sonucu El Bab bölgesinde 9 Türk askerinin şehit olması üzerine, spor dünyasından teröre lanet mesajları geldi

20 Ocak 2017 Cuma, 18:32:39 Güncelleme: 18:37:08

BEŞİKTAŞ
"Fırat Kalkanı harekatının 150'nci gününde El Bab bölgesinde teröristlerin bomba yüklü araçla düzenlediği hain terör saldırısında 5 askerimizin şehit olduğunu, 9 askerimizin ise yaralandığını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Milletimiz için terör ile yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da fedakarca mücadele eden, bu uğurda canını feda etmekten çekinmeyen, gazi olan kahraman askerlerimize minnet borçluyuz.

El Bab'da şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne başsağlığı diler, yaralı askerlerimize acil şifalar temenni ederiz." ifadeleri kullanıldı.

GALATASARAY
"Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında kuşatılan Suriye'nin El Bab kenti çevresindeki mehmetçiklerimize yapılan saldırıda şehit düşen askerlerimizin olduğunu üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Vatan savunması için şehit olan mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tüm Türk milletine başsağlığı, yaralı askerlerimize ise acil şifalar diliyoruz.

Ülkemizdeki insanlık düşmanı saldırıları engellemek için gösterilen bu çabalar sonucu hainliklerini arttıran terör örgütlerine karşı yürütülen onurlu harekata karşılık yapılan saldırıların kahraman askerimizin ve milletimizin dirayetini zayıflatacağını sananların büyük bir yanılgı içinde olduğunu bir kez daha hatırlatırız."

FENERBAHÇE
"Suriye'nin El Bab bölgesinde görevde olan askerlerimize yapılan hain saldırı sonucu 5 askerimizin şehit olduğunu, 9 askerimizin ise yaralandığını büyük bir üzüntüyle öğrendik.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, Suriye'nin El Bab bölgesinde görevde olan askerlerimize yapılan hain saldırı sonucu 5 askerimizin şehit olduğunu, 9 askerimizin ise yaralandığını büyük bir üzüntüyle öğrendik.

Kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet, başta acılı aileleri olmak üzere tüm ulusumuza başsağlığı, yaralı askerlerimize ise acil şifalar diliyoruz."

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Beşiktaş ve F.Bahçe'ye PFDK şoku!
FUTBOL

Beşiktaş ve F.Bahçe'ye şok!
Dick Advocaat'tan şampiyonluk, Mehmet Ekici ve Aatif sözleri!
FUTBOL

Şampiyonluk, Mehmet Ekici ve Aatif sözleri!
İşte Galatasaray'ın Karabük maçı kamp kadrosu!
FUTBOL

İşte G.Saray'ın Karabük kadrosu!
Fenerbahçe'de Simon Kjaer takımla çalıştı!
FUTBOL

Kanarya'ya Kjaer müjdesi!