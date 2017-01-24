Alanyaspor - Beşiktaş maçının yazar yorumları

TAKIM COŞKUSU | ALİ GÜLTİKEN

Bu maç öncesinde açık ara favori olan Beşiktaş’tı. Oyunuyla ve golleriyle de bu beklentilere güzel bir cevap verdi.

Beşiktaş’ın etkinliğinin farkında olan Alanyaspor, maça kontrollü ve kendi yarı alanında bekleyerek başladı. Fakat burada yanlış bir strateji uyguladı. Beşiktaş’ın oyunu kuran ve topu yönlendiren ayaklarının oynamasına müsaade ederseniz, tehlikeleri kalenizde görürsünüz. Beşiktaş, oynayacak alan ve zaman bulduğunda takım olarak çok etkili işler yapıyor. Özellikle çabuk oyun ve etkili yön değiştirmelerle Alanyaspor’u maçın ilk bölümünde sürklase ettiler. Sol kanattan atağa çıkışlarda Quaresma’ya atılan çapraz uzun toplar, Alanya’nın bütün savunma dengesini bozdu. Bu toplarla buluşan Quaresma’nın bireysel etkinliği de işin içine girince Beşiktaş maçın kilidini rahatça çözdü. Gelen ilk golde Quaresma’nın ortası kadar, Cenk’in kafa vuruşu da usta işiydi. Cenk oyunda süre olarak fazla kalmadı ama golcü olarak yine işini en iyi şekilde yaptı.

Dün akşamın özel oyuncusu Quaresma’ydı. Özellikle deplasmanlardaki performansıyla beklentilerin altında kalan bir oyuncu. Dün akşam ‘Artık her yerde varım’ mesajıyla sahadaydı. Topla buluştuğu bölümlerde Beşiktaş pozisyonlar buldu; gol attı ve yaratıcı yönünü daha verimli bir şekilde ortaya çıkardı. Özel bir oyuncu. Babel’in ters kanatta forma giymesiyle beraber Beşiktaş buradan da Quaresma’yı bu bölgeden uzun toplarla da daha iyi kullanmaya başlandı. Bu da Beşiktaş’ın hücum zenginliğini artırdı. Dün akşamın sahada görünmeyen oyuncusu Talisca olsa da bu oyuncudan vazgeçmek kolay değil. Pas trafiğinde ve orta alanda çok fazla görünmüyor. Ama ceza sahası civarında buluştuğu her topta da gol beklentisi yaratıyor. Şenol Hoca da bunun farkında...

Oğuzhan’ın, Talisca’nın, Cenk’in, Tolgay’ın, Quaresma’nın, Babel’in olduğu bir takımı marke edebilmek ve durdurabilmek kolay değil. Oyuncuların yeteneklerinin yanında, Beşiktaş oynamaktan mutlu olan bir takım gibi görünüyor. Bu çok değerli bir şey. Çünkü bunu başarabilmeniz için iyi oyuncular yetmez. Buna takım ruhunu ve coşkusunu da eklemeniz gerekir. Beşiktaş takım halinde oynarken bir bütün olarak bunları ortaya koyuyor. Kalecisinden defansına, orta alandan forvetine takım bütünlüğünün verdiği önemli mesajlar var. Kazanmayı isteyen, başarmayı isteyen ve zorlayan bir takım karakteri görüyoruz. Dünkü farklı galibiyeti Quaresma’nın, Babel’in, Cenk’in ve Marcelo’nun golleri getirse de her şeyin arkasında bu takım iradesi var.

MARCELO

Beşiktaş stoper transferini çok konuştu. Bu karambolde Marcelo’nun etkili performansı ise bu tartışmaların gölgesinde kaldı. Her maçtaki verimli istikrarını Alanya’da da devam ettirdi. Başarılı savunması kadar ölü toplardaki etkinliği de alkışı hak ediyor.

SKANDAL PENALTI

Fabri’nin çok net bir müdahale ile topu almasının arkasından gelen penaltı kararını anlamak mümkün değil.

QUARESMA FARKI! | İBRAHİM YILDIZ

Başakşehir ve Galatasaray’ın yenildiği haftanın en karlısı şüphesiz Beşiktaş oldu. Süper Lig’in yeni takımı Aytemiz Alanyaspor’u deplasmanda farklı yenen Siyah-Beyazlılar, bir kez daha şampiyonluğun en büyük adayı olduğunu kanıtladı.

Her iki takımı masaya yatırdığımızda Beşiktaş’ın çok ağır bastığını görüyoruz. Hem mali olarak, hem de kaliteli ve yıldız oyuncu çokluğu bunun açık bir göstergesi. Aslında Alanyaspor dün eksiklerine rağmen iyi mücadele etti. Gerçek gücünden uzak olmasının nedenleri vardı şüphesiz. Öncelikle teknik direktör Hüseyin Kalpar’ın takımdan ayrılmasının ardından yeni bir hocanın alınmaması sıkıntı yaratıyor.

Siyah-Beyazlılar, uzun süredir sakatlık sorunu yaşayan Talisca’nın takıma dönmesiyle oyuncu çeşitliliğini sağladı. Üstelik, yeni transfer Babel forvete taze bir destek. Alanya karşısında her iki oyuncunun performansına baktığımızda, tam istenilen düzeyde olmadıkları görülüyor. Özellikle ilk 45 dakikada Babel, attığı gol dışında oyunda hiç yoktu. Kendini gösteremedi. Risk almadı. Sol çizgide unutuldu. Goldeki becerisi ise, yeteneğini ortaya koyması açısından önemliydi. Kaleci ve savunma oyuncularını tam anlamıyla kilitledi. Hatta, gemici düğümü gibi bağladı…

Oyuna hızlı başlayan Beşiktaş, ilk 5 dakikada arka arkaya kazandığı 5 kornerle oyundaki ağırlığını hissettirdi. “Bu maç benim” dedi. Doğru ve güçlü bir oyun sergilediler. Topla oynama ve pas oranları da bunu açıkça gösteriyor. Pas trafiğini ve set oyununu ortaya koymaları üst düzeydeydi. Öncelikle, Oğuzhan’ın adrese teslim uzun pasları müthişti. Bu pasları alan Quaresma ise tek başına sayısız bindirme ve orta ile Alanya savunmasının sol kanadını tam anlamıyla çökertti. Oyuna sonradan giren Tolgay da takımın en iyilerinden biriydi. Topu ileri taşıyarak, ofansif anlayışı bir çıta yukarıya taşıdı. Arkadaşlarına güç kattı.

Her karşılaşmada olduğu gibi orta alan güvenliğini Atiba ile sağlayan Siyah-Beyazlılar dün de aynı senaryoyu yaşattılar. Top tutmada çok başarılıydılar. İkinci yarı tempo ve mücadele olarak daha zorlu geçti. Beşiktaş’ın 3-0 öne geçmesi sonrası rutin bir maç bekleniyordu. Fakat, Alanyaspor penaltıdan kazandığı golle moral ve direnç buldu. İlk yarı oyunu kendi alanında kabul eden ev sahibi takım daha fazla risk alarak ileri çıktı. Bu taktiksel anlayış oyunun seyrini güzelleştirdi. Takımların çözüm üretme düşüncesi pozisyon zenginliğine neden oldu. Karşılaşmanın kesin favorisi olarak sahaya çıkan Beşiktaş, güzel bir oyun ortaya koydu. Elde ettiği farklı skorla Süper Lig’in yeni lideri oldu.

Q7 BÜYÜK YETENEK

Beşiktaş’ın en yetenekli oyuncusu. Yaptığı ortalar tam adrese teslim. Dün de iki golün pasını verdi. Bir gol attı. Oyuna ayrı bir güzellik ve coşku kattı.

TALİSCA HAZIR DEĞİL

Sakatlıktan dönen ve büyük umut bağlanan Talisca, tıpkı Babel gibi henüz istenilen performanstan uzak. Etkisizdi.

KOMİK PENALTI | BÜLENT YAVUZ

Haftanın kapanış maçında Beşiktaş, Alanya’yı yenerek liderlik koltuğuna oturdu. Maçta tam 5 gol vardı. Hakem Alper Ulusoy kolay maçta kendini zora sokmak için resmen elinden ne geldiyse yaptı. Beşiktaş aleyhine verdiği penaltı son derece komikti. Fabri topu eliyle temiz bir şekilde çeldi, rakip oyuncuya da bir müdahalede bulunmayarak topu uzaklaştırdı. Ancak hakem penaltı noktasını gösterdi. Başta kaleci olmak üzere bütün Beşiktaşlılar karara adeta isyan ettiler. Ama netice değişmedi, Alanya penaltıdan golünü attı. Zaman zaman oyuncular arasında gergin anlar yaşandı. Onlardan birinde Quaresma ile Guerrier birbirlerini adeta tartakladılar. Yetmedi bu sefer de kafayla tıpkı birer keçi gibi birbirleriyle ‘toslaştılar’. Hakem ikin oyuncuya da sarı kart gösterdi. Bence burada Quaresma oldukça şanslıydı. Hakem kırmızı kartını da kullanabilirdi. Bunun dışında kayda değer başka bir pozisyon yoktu.