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Spor dünyasından unutulmaz açıklamalar

04 Mart 2017 Cumartesi, 16:43:39

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    Arsene Wenger: ''Taraftarımızdan tek isteğim, Türk Bayrağı'na karşı saygılı olsunlar yeter, çünkü Türkler bayrakları için canını verirler. "

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    Messi'nin sakatlığının ardından Rıdvan Dilmen: "Lionel Messi artık eskisi gibi olamaz"

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    Hagi: "Barcelona'da oynarken şatoda yaşıyordum ama Galatasaray'da daha mutluydum." 

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    Quaresma: "Samet Aybaba'nın durumunu bekliyorum. Lig başlasın 4-5 hafta sonra o gider ben tekrar dönerim."

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    Samuel Eto'o: "Fenerbahçe, Beşiktaş ya da Galatasaray'ın oyuncusu olsaydım biliyorum ki Antalyaspor'da attığımın üç katını atmış olacaktım"

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