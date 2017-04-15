Spor dünyasından unutulmaz açıklamalar

04 Mart 2017 Cumartesi, 16:43:39 | Güncelleme: 15 Nisan 2017 Cumartesi, 10:22:18
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Arsene Wenger: ''Taraftarımızdan tek isteğim, Türk Bayrağı'na karşı saygılı olsunlar yeter, çünkü Türkler bayrakları için canını verirler. "
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Messi'nin sakatlığının ardından Rıdvan Dilmen: "Lionel Messi artık eskisi gibi olamaz"
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Hagi: "Barcelona'da oynarken şatoda yaşıyordum ama Galatasaray'da daha mutluydum."
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Quaresma: "Samet Aybaba'nın durumunu bekliyorum. Lig başlasın 4-5 hafta sonra o gider ben tekrar dönerim."
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Samuel Eto'o: "Fenerbahçe, Beşiktaş ya da Galatasaray'ın oyuncusu olsaydım biliyorum ki Antalyaspor'da attığımın üç katını atmış olacaktım"
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Aatıf Chahechouhe: "Soyadımı doğru yazabilmek için yıllarca uğraştım. Ne anlama geldiğini de hâlâ bilmiyorum."
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Yılmaz Vural: "Galatasaray'ın başına geçeyim, 50 binden az taraftara oynamam. Bunun garantisini veriyorum. Sosyal medyaya bakın; Galatasaray taraftarı takımın başında en çok beni görmek istiyor. Yabancıların şeyinde boncuk mu var? Prandelli'den daha iyi hocayım. Ondan daha iyi eğitim aldım"
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Diego Armando Maradona: "Hagi'nin oynadığı futbolu özlüyorum."
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Arda Turan: "Şimdi Burak'ın yanında Selçuk'un yanında bizim tipimizin konuşulacak hali yok."
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Arda Turan: "Falcao, ceza sahasında uçan sinek görse, onu bile yakalayıp kaleye atıyor."
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David Beckham: "Messi benim yanımdan hızlıca geçip bana çalım attığında futbolu bırakmaya karar verdim."
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Şenol Güneş: "Futbol ayak oyunu değil ayakla oynanan oyundur."
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Joey Barton: "Neymar kesinlikle fazla abartılıyor."
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Neymar: "Joey Barton'ın kim olduğunu bile bilmiyorum. "
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Eric Cantona: "Burak Yılmaz, gerçekten de birinci sınıf bir futbolcu. Onda adeta kendimi görmüş gibi oldum"
Altan Tanrıkulu: "Rıdvan, Messi'den daha akıllı. Messi, Rıdvan'dan daha yetenekli. Allah öyle yaratmış."
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Sabri Sarıoğlu: "Kötü oynasam bile canımı dişime takarak mücadele ediyorum. Dünyanın en iyisi Messi bile kötü bir maç çıkarabiliyor"
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Sabri Sarıoğlu: "Hakemlere karşı hırçındım. Annemin eleştirileri sayesinde 2-3 senedir düzeldim"
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Pep Guardiola: ''En büyük amacım Messi'yi dünyanın en iyi futbolcusu yapmaktı, ama o beni dünyanın en iyi hocası yaptı. "
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Felipe Melo: "Forma numarası sorun değil ama önemli ise eğer 3 numaralı forma ile Bülent Korkmaz gibi burada efsane olmak istiyorum."
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Mert Günok: "Her maçımı cennetteki annem için oynuyorum."
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Ahmet Çakar: “Arda Barcelona'da idmana çıkamaz. Arda Barcelona'nın stadına ancak seyirci olarak gidebilir''
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Salih Uçan: ''10 numarayı elbette çok istiyorum, ama şu an için haketmiyorum çünkü bir Alex değilim."
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Cristiano Ronaldo ''Messi zeki, İbrahimoviç güçlü, Beckham yakışıklı diye seviliyorlar. Ben ise sevilmiyorum çünkü bunların hepsi bende var. "
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Sasa Ilic: "Kariyerimdeki en büyük hata Galatasaray'dan ayrılmaktı. O zaman menajerim bana Galatasaray'ın beni istemediğini söyledi... Ben de bu yüzden ayrılmak zorunda kaldım. Fakat daha sonra öğrendim ki bu doğru değilmiş. Menajerimin kurbanı oldum"
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Mario Balotelli: ''Futbol mu daha güzel kızlar mı diye sorsalar hiç düşünmeden futbol derim ama biraz düşünürsem eğer kızlar derim. "
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Neymar: ''Küçükken David Beckham hayranıydım.. Büyüdüm ve şimdi bakıyorum da hiçbir şey değişmemiş.
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Samet Aybaba: "Olcay'ı Messi'ye neden tercih ederim? Çünkü her şeyden önce Kayserili. Messi'nin nereli olduğunu bilmiyoruz."
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Selçuk İnan: "Sezonu şampiyonlukla tamamlamıştık. Süper Kupa da tatlısı oldu."
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Javier Hernandez: ''Evet hristiyan olabilirim ama örnek aldığım tek insan Hz.Muhammed (sav)'dir. "
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Fatih Terim: "Kendini Galatasaray'a adamış ve bu ailenin ferdi olmaktan her zaman gurur duymuş birinin GS'den vazgeçeceğine inanmak gerçek dışıdır."
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Christian Abbiati: "Ne olduysa üç dakikada oldu. Hayatımın şokunu yaşadım. Galatasaray sanki uzaydan gelmiş gibiydi." (3-2'lik GS-Milan maçı için.)
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Manuel Fernandes: ''Portekiz ve İspanyolların pasla, Türklerin ise kalbi ile oynadığı oyunun adıdır futbol. "
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Lionel Messi: ''Ronaldo mu yoksa sen mi diye soranlara, Ronaldinho'nun hala hayatta oldugunu söyleyip konuyu kapatıyorum. ''
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Eto'o: ''Çok büyük hocalarla çalıştım ama Mourinho gibi başka bir karakter yok. O etrafınızdayken asla sıkılmazsınız ve ondan 1 tane var.''
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Mario Balotelli: ''İtalya milli takımında oynamaktan daha da güzel bir şey varsa o da Pirlo gibi bir sihirbazla aynı takımda oynamaktır... "
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Slaven Bilic: ''Dünyayı tek başıma kurtaramayacağımı gayet iyi biliyorum. Ancak haksızlığa karşı hep ön saflarda olacağım.''
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Slaven Bilic "Kadınlara büyük saygı duyuyorum ama futbol onlardan daha güzel."
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Luis Figo: ''Çok iyi bir forvet mi arıyorsunuz, araştırmayın çünkü her zaman en iyiler Atletico Madrid'tedir. "
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Gökhan Töre: ''Gökhan Töre hayatı boyunca gol atmamışken Türkiye'de gol krallığına oynuyor. Futbol ilginç bir oyun... "
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Tolga Zengin: "Olimpiyat Stadı'nda güzel olan tek şey isminin "Atatürk" olması."
Ömer Üründül: ''4-2 biten İsveç - Norveç maçında, Zlatan İbrahimoviç ülkesi adına 3 gol atmak dışında neredeyse sahada yoktu.''
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Phil Jones: "Wayne Rooney antrenmanlarda mutlu ve gayet rahat. Hatta bize, o kötü şakalarından bile yapıyor."
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Moussa Sow: "Bu akşam neden kadroda olmadığımı bilmiyorum ama elhamdülillah Fenerbahçe'yi çok seviyorum."
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Luis Suarez: "Daha 4 sene öncesine kadar Play Station'da sırf Gerrard'ı kontrol etmek için Liverpool'u seçerdim, şimdi beraber oynuyorum."
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Tolga Zengin: ''Maçtan sonra neden sevinmedin diyenlere; Ben o kulübe 17 sene mi verdim kimse zil takıp oynamamı beklemesin. "
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"Artık özel değilsin, artık özel değilsin." Manchester United taraftarlarının Jose Mourinho tezahüratı.
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Fatih Terim, İngilizce düzenliği basın toplantısında "But what can i do sometimes, its the football, that's the football. But anyway now in the tabela (Türkçe tabela) we have to seen the situation. Now we second position and one point more. I dont want see the back i want to see the front..." ( Bazen ne yapabilirim ki... Bu futbol. Her ne olursa olsun tabelada durumu görüyoruz. Bir puan ileride ve ikinci sıradayız. Artık geriyi görmek istemiyorum. İleriyi görmek istiyorum.)diye konuştu...
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Ali Tandoğan: "Ben Brezilya Milli takımı'nda oynuyor muyum?" (Aurelio'nun Türk Milli Takımı'nda oynamasına yaptığı yorum)
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Erman Toroğlu: Bu nasil futbolcu ya... sanki sadrazamin sol .... Şansal Büyüka: - hop hoca hop....
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"Hayatta iki şeyden çekiyoruz. Bir Mahmut Hoca bir de Trabzonspor" Kemal Sunal ("Hababam Sınıfı Uyanıyor" filminden...)
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"Şota ve Arçil’i getirdik. Bunlar 6 ay önce bizde kiralık oynamışlar ve çok gol atmışlardı. Biz de düşünmeden aldık. Ama kötü oynuyorlardı. Artık 4. maça geldik. Biz önde oturuyoruz. Arkadan biri bağırıyor. 'Ha bu yönetim ne kadar geri zekalıdır. Aynı adamlardan iki tane almış' diye." Faruk Özak (Trabzonspor Kulübü Eski Başkanı)
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Ali Eren: "Recep ağabey en kazması sendin" Recep Çetin: "Sen gölgene bile tekme atıyordun"
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"Biz bu Bolton'ı orada yeneriz" (Beşiktaşlı bir yöneticinin, tek maçlı sistemi bilmeyip, Bolton'a karşı kaybedilen UEFA kupası grup maçı sonrası söylediği söz) Ertesi hafta Beşiktaş taraftarı da basketbol maçında pankart açtı; "Yönetim Bolton'a otobüs kaldır"
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"Sparta Prag'ı Sparta'da yeneceğiz" Ümit Özat
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Sunucu: "Sergen, 18 yaşından küçüklerin de iddaa oynadığı görülüyor, onlara ne söylemek istersin?" Sergen Yalçın: "Almanya Ligi'nden uzak dursunlar çok sürpriz oluyor."
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Gazeteci: "Takım yorgun muydu?" Mourinho: "Yorgun? Günde 15 saat çalışıp ayda birkaç yüz euro kazanıp evine dönen baba yorgun olur. Biz değil"
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"Bir yıldız futbolcunun kafasını tekmeleyen savunmacıya çok az rastlanır. Maalesef Servet gibi kazmalar futbolcu oluyor" Maradona'dan, Agüero'nun kafasına tekme atan Servet Çetin'e...
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"Hiçbir kuvvet beni bu stadda 25.000 kişi olduğuna inandıramaz! Dida'yı bir kere bile duyamadım" Galatasaray mağlubiyeti sonrası Milan kaptanı Paolo Maldini'nin sözleri...
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Pele'den Maradona'ya...: "Allah vergisi bir yeteneği var. Bu yüzden hep şanslı oldu. Hayatında tüm olan bitene rağmen hala onunla kontrat imzalayan insanlar var. Eğer bu insanlar daha bilinçli olsalardı bunu yapmazlardı" Maradona'dan Pele'ye...: "Pele kimin umurunda. O artık bir müzeye ait"
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"Eğer bir takım küme düşerse futbolcular gider, adamlar kalır" Pavel Nedved
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Spiker: "Hükümet yetkililerinin futbolla ilgili olması konusunda ne düşünüyorsunuz?" Amokachi: "Çok normal, ikimiz de trübünlere oynuyoruz"
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"Türk gazetelerindeki tek doğru şey tarihtir" Haim Revivo
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"Yapma Hayrettin daha kadroları saymadım" Bir milli maçı anlatan İlker Yasin'in, ilk dakikalarda bir gol yiyen kaleci Hayrettin Demirbaş'a olan serzenişi...
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"Tanrı beni gol atmam için gönderdi" Romario
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"Ben NBA'in en iyi Amerikan futbolcusuyum ve 12 yıldır da NBA'deki en seksi 2.20'lik oyuncuyum" Shaquille O'Neal
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"Boca es mi religion, Maradona es mi dios, La Bombonera es mi iglesia" (Dinim Boca, Tanrım Maradona, Mabedim La Bombonera) Boca Juniors'un Stadyumu La Bombonera'nın giriş kapısında yazan cümle
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"Bazen Michael Jordan o kadar güzel oynardı ki onu savunmaya calışmak yerine potayı güzel gören bi yerden Jordan'ın yapacağı şeyi izlemeyi seçiyodum, çünkü ertesi gün herkes o hareketten bahsederken tam anlamıyla görememiş olmak beni çıldırtıyordu" Magic Johnson
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"Kariyerim boyunca 9000'den fazla başarısız atış yaptım, 300'den fazla oyun kaybettim, 26 kez oyun kazandıracak atışı ıskaladım. Çabaladıkça başarısız oldum, başarısız oldukça çabaladım. İşte başarımın sırrı..." Michael Jordan
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"Futboldaki 21 yıllık yaşantımda, hiçbir zaman buna benzer bir ortam görmedim. Yunanlılar Türklerin parmak uçlarına bile gelemezler" Sevilla Başkanı Jose Maria Del Nido (Kadıköy'deki Fenerbahçe maçı sonrası...)
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"Herkes bir gün Michael Jordan olmak istiyor. Ben ise her gün Michael Jordan olmak zorundayım" Michael Jordan
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"Ben Jordan'a maçta ne yapması gerektiğini söylemezdim ama sana söylüyorum" Phil Jackson'dan Kobe Bryant'a...
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"Top bizdeyken onlar gol atamaz" Johan Cruyff
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"Dünya'da iki tip basketbolcu vardır Jordan ve diğerleri" Magic Johnson
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Muhabir: İspanya'da başarılı olabilecek misin? Maradona: Top orada da yuvarlak değil mi?
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"Yarın yine borçlarım olacak ama bu gece kral benim" Şampiyonluk kutlamaları sırasında Napoli taraftarları...
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"Diğer ülkelerin tarihi, Uruguay'ın futbolu vardır" Ondino Viera
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"Bu adamı savunmak suyu avuçlamaya benziyor" Michael Jordan hakkında söylenmiş bir anonim söz
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"En güzel gol, boş kaleye atılan goldür" Johan Cruyff
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"Çünkü dörtlük diye bir şey yok" "Neden bu kadar çok üçlük atıyorsun?" sorusuna Antonie Walker'ın cevabı...
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Mourinho: "Barcelona, muhteşem tiyatrolarıyla bir kültür kenti. Bu çocuk da artistliği iyi öğrenmiş"
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Mourinho'dan, o dönem Chelsea forması giyen Del Horno'nun oyundan atılmasına neden olan Lionel Messi'ye...
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"Rooney'i abartmayın, medya pohpohluyor, çok fazla çekinilecek bir oyuncu değil" Rooney'nin hat-trick yaptığı 28 Eylül 2004'teki Manchester United - Fenerbahçe maçı öncesi Ziya Şengül'ün yorumu
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"Köpekler istedi diye atlar ölmez" Mircea Lucescu
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"Barcelona'yı en çok top rakibindeyken izlemek bana keyif veriyor. En fazla 10 saniye içinde geri alıyorlar" Johan Cruyff
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"Varisim Bülent Akın" Gheorghe Hagi
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"Türkiye tercihi bir seçim değildi. Evimin kapısını kapattım mı ben Türk'üm" Nuri Şahin
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"Bizim taraftarımız asla Galatasaray taraftarı gibi olamaz. Kimse böyle bir taraftar grubu önünde oynamak istemez" Javier Irureta - Deportivo La Coruna
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"Bir futbolcu İngiltere'ye gitmek istiyorsa, elbette ki gider. Fakat bilmeliler ki; orada kötü yaşıyorlar, kötü yemekler yiyorlar ve kadınları kıçlarını yıkamıyor" Aurelio de Laurentiis - Napoli Başkanı
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"Kezman benim gibi... Ben de çok top oynamak istiyorum ama halim yok. Kezman da öyle... O da çok istiyor oynamak ama oynayamıyor. Geliyor, gidemiyor. Ben de geliyordum, gidemiyordum" Sinan Engin
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"Benim için kültür, Marco van Basten'i seyretmektir." Diego Armando Maradona
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"Benim oynadığım dönemde Trabzonspor'a karşı korner kazandığımızda gol atmış gibi sevinirdik" Rıdvan Dilmen
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"Ben bir teknik direktörüm. Harry Potter değil. Harry büyücüdür. Ama gerçekte büyü diye bir şey yoktur. Büyü düş, futbol ise gerçektir" Jose Mourinho
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"Maçlar dizilerimle çakışıyor" Bir maça geç geldiğinde muhabirlerden birisinin neden geç geldiğini sorması üzerine Charles Barkley'nin yanıtı
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"Her takım eşittir ama üç büyükler daha eşittir" Ahmet Çakar
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"Bir Fransız bir Almandan, bir Türk ve bir İngiliz takımlarının maçında özür diliyor" Ümit Aktan (Manchester Utd-Galatasaray maçında Cantona Stumpf'a yaptığı faulden sonra özür dilerken...)
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"Taraftar 5 istedi, 6 attik. 10 istedi ama zaman yetmedi" Serhat Akın
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"İspanya’da yarım sezonda almadığım darbeyi burada (Türkiye) bir hazırlık maçında aldım. Bu nasıl futbol!" Simao Sabrosa
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"Elin zencisi, elin arabı hat-trick yapıyor, bizim Hakan’ımız, bizim Oktay’ımız uyuyor..." İlker Yasin, Oliviera’nın hat-trick yaptığı Belçika-Türkiye maçı esnasında...
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"Resultante importante" Fatih Terim
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"Bana 100 bin kişilik uyku tulumu yapın" General Franco (Santiago Bernabeu Stadı'nın yapılması için emir verirken...)
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"Hakemleri dinlemem. Benden daha az para kazanan kimseyi dinlemem" Charles Barkley
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"Ahlaka dair bildigim ne varsa futboldan öğrendim. Çünkü top hiçbir zaman beklediğim köşeden gelmedi" Albert Camus
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Tomas Pekhart'tan Tomas Zapotocny'e: "Bana sahada bir tecavüz etmediği kaldı" Tomas Zapotocny'den Tomas Pekhart'a: "Ben Türkiye'de F.Bahçe ve G.Saray derbilerinde oynadım. O sertlik görmemiş. Ben tecavüzcü değilim"
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"Bugüne kadar 1600 maça çıktım ama şahsen kimin şampiyon olacağını bilmiyorum. Eğer Nani bunu biliyorsa benden 1600 kez daha akıllıdır" Arsenal Menajeri Arsene Wenger'den, Manchester United'ın Portekizli futbolcusu Nani'nin şampiyonluk tahminine verdiği yanıt!
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"Hagi sana 40 metreden bir çakar; nereye koyacağını bilemezsin o istatistikleri" Metin Türel
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"Beni durdurmak için tabancaya ihtiyaç duyarlardı. Ama Messi’yi durdurmak için makineli tüfeğe ihtiyaç var" Hristo Stoichkov
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"Onu durdurabilmenin tek yolu stadyumun ışıklarını kapatmaktır" Claudio Ranieri'nin, o dönem İnter forması giyen Adriano için yorumu...
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"Onun topla yaptıklarını ben portakalla yaparım" Zlatan Ibrahimovic'ten John Carew'e...
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"Takımı kaybettiğinde ağlamayan futbolcu, yıldız olamaz" Gheorghe Hagi
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"Fenerbahçeli sevenlerim kesinlikle üzülmesinler, ben hiç bir zaman Revivo kadar profesyonel olamam. Bu kulübü, bu taraftarı gördükten sonra önüme altından halı da serseler Galatasaray'a gitmem. İstesem de yapamam, kendime yakiıştıramam bunu" Milan Rapaic
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"Fenerbahçe bizi, kalesinde Alex veya Anelka olup da yenene kadar ezeli rekabet bitmiştir" Sergen Yalçın
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Gökmen Özdenak: "Biraz daha geliştirmen lazım son vuruşlarını." - Necati Ateş: "Abi biz senin penaltı atıp Ritz Carlton'da turist vurduğunu da biliriz."
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"Eğer Pep bana, Cam Nou'nun 3. katından aşağı atlamamı söyleseydi, kendi kendime 'Aşağıda güzel bir şeyler olsa gerek' derdim" Dani Alves
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"Fenerbahçe Cumhuriyeti ortalıkta yoksa, Türkiye yoktur, futbol yoktur, bolluk yoktur, insanlar yoktur, canlılar güç nefes alır ve bu ülke kısa süre sonra yaşayan yer olmaktan çıkıp, mezarlık olur. Fenerbahçe büyüklüğü ne şampiyonluk büyüklüğü, ne kupa büyüklüğüdür. onun büyüklüğü başka bir büyüklüktür işte, adı konamaz" İslam Çupi
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"Yıldızlarla çalışmak zor değildir. Zor olan daha az yetenekli olup kendisini yıldız sananlarla çalışmaktır" Guus Hiddink
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"Büyük takımlar aldıkları kupalarla, küçük takımlar büyük takımlara karşı aldıkları skorlarla övünürler" Michel Platini
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"Baba, ama Noel Baba gibi her lafa giriyorsun" Ziya Şengül'den Ahmet Çakar'a...
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"Seyirci küfür ettiğinde, içimden 'ben de seni' diyordum" Cem Papila
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"Sahada 5 kişiyi nasıl geçeceğimi değil, o 5 kişinin beni nasıl durduracağını duşunürüm" Michael Jordan
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"Gol makinesi diye aldık çamaşır makinesi çıktı" Mehmet Ali Yılmaz'ın Kevin Campbell hakkındaki yorumu
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"Burada kendini Papa zanneden biri var herkes ona inanıyor, Napolyon zanneden biri var ona da inanıyorlar, ama ben Maradonayım dediğimde kimse inanmıyor" Diego Armando Maradona
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"Hayatla ilgili her şeyi Baba filminde bulabilirsiniz, futbolla ilgili herşeyi ise bir derbide" Graeme Souness
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"Sarı-Kırmızılı renklere küçükten beri hayrandım. Galatasaray İzmir'e geldiğinde okuldan kaçar, maça giderdim. Bence Galatasaraylılık din gibi, mezhep gibi yerleşmiş, köklü bir inançtır. Galatasaray'ı işte bunun için tercih eder ve Galatasaraylılığımla her zaman gurur duyarım" Metin Oktay
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"Recep uyuma Madida'ya sahip çık" Beşiktaş'ın eski futbolcularından Fani Madida'ya, rakip defans oyuncusunun yaptıgı sert faulden sonra Beşiktaş taraftarının Recep Çetin'e hitaben yaptığı tezahürat!
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"Çok gençtim. Her kulüp peşimdeydi. Ciddi ciddi Beşiktaş'a gidiyordum. Korktum. Heybetinden çekindim. Baba Hakkı'nın olduğu yerde belki elim ayağım birbirine dolanır dedim ve Beşiktaşlı olmaktan vazgeçtim" Lefter Küçükandonyadis
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"Herkes kendine pahalı arabalar,yatlar alırken, ben bugün Livorno forması aldım" Cristiano Lucarelli
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"Karısını aldatan, bunu itiraf edecek yüreği olmayan ve pencereden kaçıp giden bir koca gibiydi" Inter Başkanı Massimo Moratti'den Jose Mourinho'nun ayrılığı için yaptığı yorum...
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"Aslında her şeyden biraz var Türk futbolunda. Ama hiçbir şey tam yok" Frank Rijkaard
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"Eğer ben Amerika'da doğmuş olsaydım, herhalde bu cüsseyle ya basketçi, ya da Amerikan futbolcusu olurdum. Tanrıya şükür ki Jamaikalıyım ve atletizm yapıyorum" Usain Bolt
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Sergen Yalçın: "Hocam doğru söylemiş" Tigana'nın "Sergen'i Platini'ye benzetiyorum" sözü üzerine...
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"Futbol istatistikleri mini eteğe benzer. Birçok şeyi gösterir ancak asıl merak edileni göstermez." - Sir Alex Ferguson
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"Leeds United maçında oyundan alınmasaydım, takım arkadaşlarımı bıçaklayabilirdim." - Pascal Nouma
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"Çocuk bakıcılığı yapmaktan takımını şampiyon yapamıyor" Jose Mourinho'dan Arsene Wenger'e...
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"Eğer biraz çirkin olsaydım, ne Pele ne de Maradona'nın adı hatırlanmazdı." - George Best
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"Eğer kolay olanı isteseydim, Porto'da kalırdım. Güzel mavi bir koltuk, Şampiyonlar Ligi kupası ve Tanrı... Sonra da ben." - Jose Mourinho
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"Yenilmek kolay, yenmek olay" - Fatih Terim
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"Bazı insanlar futbolun ölüm-kalım meselesi olduğuna inanırlar. Sizi temin ederim ki, bundan çok daha fazlasıdır." - Brain Clough
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Sinisa Mihajlovic: "Mourinho ile futbol konuşmam. Futbol oynamamış birinin bazı şeyleri anlamasını beklememeli" Jose Mourinho: "Jokey olmak için önce at mı olmak gerekir?"
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"Futbol basit bir oyundur, zor olan ise basit futbol oynamaktır." - Johan Cruyff
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"Eğer beyaz mendiller sizin için sallanıyorsa fazla endişelenmeyin, başkanınız size sahip çıkar. Ancak beyaz mendiller başkan için sallanıyorsa siz en iyisi mi yeni bir yer bulun" - Sir Bobby Robson
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"O benim değil, Tanrı'nın eliydi." - Diego Maradona
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"1969'da içkiyi ve kadınları bıraktım. Hayatımda geçirdiğim en berbat 20 dakikaydı" - George Best
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"Futbol 90 dakika süren ve sonunda Almanların kazandığı bir oyundur" - Gary Lineker
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"Arsenal ile hazırlık maçı yapacaktık. Maçtan evvel gittim Arsene Wenger'e, 'Çıkar tam kadronu da güçlerimizi görelim' dedim. Tam kadro çıktılar, 4 tane attık" Hikmet Karaman'dan Arsene Wenger'e... (2001 yılında Kocaelispor'un Arsenal'ı 4-1 yendiği hazırlık maçı öncesi)
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"Livorno'yu eşimden daha çok sevdiğimi söylüyorlar. Bu kesinlikle yanlış. Eşimi de en az Livorno kadar seviyorum." - Lucarelli
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"Biz futbolun sahte dünyasının içindeyiz. Bu tamamen düzmece bir dünya. Bizlere, basit bir oyun oynamamız için milyon dolarlar veriyorlar, ama biz sadece sistemin devam etmesi için kendini satan köleleriz. Ben sadece futbolcu Almeyda, değilim. Ben bir babayım, bir insanım, bir çiftçiyim... Ve futbolun içinde kaldığım hergün gerçek Almeyda'dan uzaklaşıp kişiliğimi yitiriyorum." - Jesus Almeyda
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"Birinciysen birincisindir, ikinciysen hiçbir şey." - Bill Shankly
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"Liverpool şehrinin iki büyük takımı var... Biri Liverpool, diğeri de Liverpool'un yedekleri." - Bill Shankly
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"Normal şartlar altında Porto şampiyon olacaktır; anormal şartlar altında, Porto yine şampiyon olacaktır" - Jose Mourinho
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"Galatasaray'ı sevmeyen ölsün" Ali Tanrıyar (Eski Galatasaray Başkanı)